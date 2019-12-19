وطن النهار

دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس الاربعاء الدفعة التاسعة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في قطاع (ان 11) ضمن مشروع (جنوب مدينة صباح الاحمد) الى مراجعتها.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي انها ستوزع بطاقات القرعة يومي الاحد والاثنين المقبلين، مؤكدة ضرورة اصطحاب المواطنين المخصص لهم قسائم في تلك القطعة البطاقة المدنية وقرار التخصيص معهم لتسلم بطاقة القرعة.

وأوضحت ان هذه الدفعة تتضمن 142 قسيمة لأصحاب الطلبات المخصص لهم حتى 11 مارس 2018، موضحة ان بطاقات الاحتياط ستوزع يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين.

وذكر البيان ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الايام المحددة سيتم استبعاد اسمه وادخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم قسائم في تلك القطعة ولم ترد اسماؤهم ضمن هذا الكشف الى مراجعتها الثلاثاء المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

ويضم المشروع نحو 25 ألف وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع لكل منها اضافة الى الخدمات الاساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الاطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.

