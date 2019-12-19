وطن النهار

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح اهمية التوجيهات السامية لتحقيق الطموحات التي ينشدها الوطن والمواطنون واحترام الدستور والقانون والانظمة وحماية المال العام.

وقال الصالح في بيان صادر من الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بـ (الداخلية) عقب ترؤسه اجتماعا بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ووكلاء وزار ة الداخلية المساعدين أمس ان التوجيهات السامية هي برنامج عملنا جميعا لتحقيق الاهداف المرجوة وتلبية التكليفات المناطة بوزارة الداخلية.

واضاف انه لايمكن ان تتحقق الاهداف المرجوة الا بالعمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد وتلمس مطالب المواطنين وايجاد الحلول المناسبة لها.

واشاد الصالح بقيادات المؤسسة الامنية ونقل اليهم تقدير وثناء القيادة السياسية العليا على عطائهم وجهودهم واهمية الدور الذي تقوم به اجهزة الامن في الحفاظ على المصالح العليا لامن واستقرار الوطن.

واستعرض في الاجتماع الأوضاع الامنية والخطط الموضوعة في عمل وزارة الداخلية داعيا الى ضرورة تفعيل الاجراءات الكفيلة بالتصدي لاي ظواهر سلبية بكل حزم وحسم وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة. من جانب آخر أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ان الاحتفال بيوم الشرطة العربية والذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام تأكيد على الرعاية والدعم الكامل لرجال الأمن فيما يبذلونه من جهود كبيرة للمحافظة على أمن الوطن وأمان مواطنيه. ووجه النهام التحية والتقدير الى رجال الأمن بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة العربية، موضحاً ان هذا الاحتفال أصبح تقليداً سنوياً يجسد الدور الحيوي الذي تضطلع به أجهزة ورجال الشرطة ويبرز العمل الأمني. وأكد أن رجال الشرطة كانوا وسيظلون متيقظين لكل التحديات والمستجدات وقادرين على مجابهة المشكلات والصعاب فاستقرار الوطن وأمنه مسؤولية مصيرية تفرض علينا جميعاً حماية هذه الأرض الطيبة من أجل استمرار مسيرة البناء واعلاء مكانة الكويت اقليمياً وعربياً ودولياً. وأثنى الفريق على الشعور الحاضر في وجدان المواطنين والمقيمين تجاه رجال الشرطة، مؤكداً أن الأمن والأمان لا يقع فقط على عاتق رجال الشرطة وحدهم وانما هو مسؤولية مشتركة للجميع. واختتم النهام حديثه قائلاً: بأننا نقف اليوم بكل الفخر لنعرب عن اعتزازنا بالثقة الغالية والدعم والمساندة اللامحدودة لرجال وأجهزة الأمن من لدن القيادة السياسية العليا مجددين العهد لصاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين بأن نظل أوفياء للعهد ونكون دائماً وابداً العين الساهرة لحفظ الأمن والأمان. جاء ذلك خلال احتفال وزارة الداخلية بيوم الشرطة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام والذي أقيم بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والعديد من القيادات الأمنية بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم تلاه طابور العرض العسكري والذي شارك فيه عدة قطاعات من وزارة الداخلية. ثم قام الاشبال بتقديم الورود الى رجال الأمن، والى وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام تعبيراً عن تحية المجتمع والمواطنين لرجال الشرطة تقديراً واعتزازاً برجال الأمن في يومهم.

