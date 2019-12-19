وطن النهار

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء فراج الزعبي، أن عدد المشمولين بالمكرمة الأميرية السامية بالعفو لهذا العام يتراوح بين 600 إلى 700 سجين من مواطنين ووافدين وتشمل قضايا متنوعة ما عدا تهم أمن الدولة والارهاب وسوف يحصلون على نسب متفاوتة ما بين نصف المدة وثلاثة أرباع المدة والإفراج الفوري. وأوضح الزعبي في كلمة له على هامش معرض «صنع أيدينا» الثامن والذي اقامه قطاع المؤسسات الاصلاحية برعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام بمجمع الأفنيوز صباح أمس والذي سيستمر الى يوم السبت القادم وسط اقبال جماهيري كبير أن المعرض يهدف الى عرض مشغولات السجناء والنزلاء والمشرفين عليهم على الجمهور وبيعها بأسعار رمزية، مشيرا الى أنهم يقومون بتشجيع السجناء أصحاب المهن والهوايات المميزة في انتاج هذه المشغولات المعروضة لابراز الدور الاصلاحي للمؤسسات الاصلاحية والهوايات والاجادة اليدوية والقدرات الانتاجية لدى السجناء، متمنياً أن تكون المنتجات مميزة ومختلفة عن السابقة. وأكد الزعبي أن اشغال وقت فراغ السجناء هو هدف أمني بحت ينطلق من جوانب أمنية عبر اشغالهم في أمور نافعة وتعليمهم صنعة، لاسيما وأن هناك وقت فراغ كبير للسجناء وكذلك هناك هدف انساني يتمثل في تعليمهم وظيفة من الممكن أن تعينهم بعد خروجهم من السجن، داعياً المواطنين للاستفادة من الصناعات اليدوية المتميزة فهي لا توجد بالسوق وأسعارها رمزية والمبيعات لصالح الدولة في حين السجناء يتم صرف لهم يوميات من وزارة المالية مقابل الحرف اليدوية التي يقومون فيها فهي حرف متميزة لا توجد بالسوق ومقتنيات جداً جميلة.

وأشار الزعبي أنهم يقومون برعاية السجين من الناحية الاجتماعية والصحية والقانونية واشغال السجين أثناء فترة حبسه بالعمل من ضمنها العمل بالحرف اليدوية، اضافة الى أنهم طوروا ادارة الرعاية اللاحقة فهي تخدم السجين الكويتي بعد انتهاء فترة حبسه، داعياً السجناء من لديه أي مشكلة أو معوقات بعد خروجه من السجن سواء في عمله أو في الحياة العملية عليه مراجعة الرعاية اللاحقه وهناك طريق تم تأسيسه لمتابعة وحل مشاكل السجناء بعد الافراج عنهم بحيث يحصلون على مصدر رزق حلال، لا سيما وأنهم يسعون الى اصلاح السجين وتسهيل اندماجه مع المجتمع، لافتا الى أن السجناء الوافدين بعد الافراج عنهم يتم ابعادهم فوراً لأوطانهم.

من جهته قال مدير الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية اللواء المهندس علي المعيلي إن المؤسسة الاصلاحية همها الأول اصلاح الفرد لضمان عودتهم الى المجتمع كأفراد صالحين نافعين يخدمون مجتمعهم، مبينا أن الهدف الأساس من المشاغل هو قضاء وقت فراغ السجين سواء كانوا رجال في عملية اللنجات أو المناشير أو اللوحات أو غيرها وبالنسبة للنساء الحياكة والمشغولات الأخرى. وأوضح المعيلي أنه يتم صرف أجور رمزية يومية للسجناء الذين يقومون بأعمال الحرف للتحفيز، لا سيما وبعد انتهاء محكوميته يكون لديه مهنة أو حرفة وتشجيع النزلاء بأن مشغولاتهم جميعها تم بيعها وبأسعار رمزية، لافتا الى أن المبيعات قد تصل الى عشرة آلاف دينار كويتي ويتم تحويلها الى وزارة المالية.

