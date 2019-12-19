وطن النهار

لقي مواطن في العقد الثالث من عمره مصرعه واصيب زميله بجروح وكسور خطيرة باصطدام سيارة دفع رباعي بهما خلال قيادتهما دراجتين هوائيتين على جسر جابر.

وكان بلاغ ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث على جسر جابر، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف لموقع الحادث حيث تبين بأن مواطناً وسعودياً وخلال ممارسة هواية قيادة الدراجات الهوائية اصطدمت بهما سيارة دفع رباعي يقودها مواطن، ما تسبب بوفاة قائد الدراجة الاولى وهو مواطن في العقد الثالث من عمره واصابة قائد الدراجة الثانية وهو سعودي الجنسية بجروح وكسور تم نقلة بسيارة الاسعاف الى مستشفى الصباح.

ثم تم نقل جثة المواطن واقتياد الداهس الى مخفر الشامية.

