loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

خلال قيادتهما دراجتين هوائيتين مصرع

مواطن وإصابة سعودي في حادث على جسر جابر


لقي مواطن في العقد الثالث من عمره مصرعه واصيب زميله بجروح وكسور خطيرة باصطدام سيارة دفع رباعي بهما خلال قيادتهما دراجتين هوائيتين على جسر جابر.
وكان بلاغ ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث على جسر جابر، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف لموقع الحادث حيث تبين بأن مواطناً وسعودياً وخلال ممارسة هواية قيادة الدراجات الهوائية اصطدمت بهما سيارة دفع رباعي يقودها مواطن، ما تسبب بوفاة قائد الدراجة الاولى وهو مواطن في العقد الثالث من عمره واصابة قائد الدراجة الثانية وهو سعودي الجنسية بجروح وكسور تم نقلة بسيارة الاسعاف الى مستشفى الصباح.
ثم تم نقل جثة المواطن واقتياد الداهس الى مخفر الشامية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة