وطن النهار

انطلاقاً من التزام الادارة العامة للجمارك بالتعليمات والتوصيات الصادرة عن وزارات ومؤسسات الدولة ومنها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة وكذلك انطلاقاً من التعليمات الجمركية، احبط رجال جمرك ميناء الشويخ «مراقبة التفتيش والاستيداع» محاولة جديدة لتهريب نحو 3500 بطارية محظور تصديرها الى خارج البلاد، هذا وتم التحفظ على المضبوطات وعدد 2 حاوية هربت بداخلها البطاريات واعداد محضر ضبط جمركي. وكان مفتش في قسم الاستيداع والتفتيش اشتبه في حاويتين سعة الواحدة 40 قدماً ومدون في بوليصة التصدير مواد بلاستيكية، ونظراً لاشتباه المفتش تم اخضاع المواد المصدرة للتفتيش وتبين ان المهربين وضعوا في مقدمة الحاويتين بلاستيك تالف اما في ارجاء الحاويتين فقد أخفوا نحو 3500 بطارية تالفة ومحظور تصديرها بموجب تعليمات وزارة الداخلية و«البيئة». وتحذر الادارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المحظورة بجميع أنواعها وأشكالها.

