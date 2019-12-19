وطن النهار

احتفلت الجامعة العربية المفتوحة في الكويت بتخريج الدفعة الرابعة عشرة للعام الجامعي 2018/2019 تحت رعاية وحضور صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن طلال آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة وبحضور أعضاء المجلس ورئيس الجامعة د. محمد بن ابراهيم الزكري ومدير الجامعة د. نايف ابجاد المطيري ونواب رئيس الجامعة ومساعدي مدير الجامعة والسادة الشيوخ والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وضيوف الجامعة وأهالي الطلبة المحتفى بهم.

وخاطب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود رئيس مجلس امناء الجامعة الخريجين قائلا: يطيب لي أن ألتقيكم في هذا الحفل راعيا ومهنـئا ومشاركا بالفرحة التي ترتسم على وجوه طلابنا وذويهم، وأيُّ فرحةٍ أعظمُ من فرحة الطالب بتخرُّجه، انها فرحة التحصيل والنجاح.. وتحقيق الأماني والآمال وبلوغ الغايات والأهداف ورحم الله سمو الأمير الوالد طلال بن عبد العزيز كم كان يغمره السرور والفرح في مثل هذه المناسبات، كيف لا وقد تحقق فيها حلمٌ عاش لأجله وعمل جاهدا حتى رأى بوادرَ نجاحه وعظيمَ عطائِــه، أعني مشروعه العظيم في بناء الجامعة العربية المفتوحة، وانتشار فروعها في كثير من أقطار عالمنا العربي الكبير.

وأضاف إن هذا المشروع الجليل استطاع أن يرسم البسمة على وجوه طال بعدها عن العلم والتعلم، وأن يبعث الأمل في نفوس بلغت حد اليأس من اتمام تعليمها، وأن يعيد الى رحاب التعليم الجامعي أناسا باتوا أبعد ما يكونون عنه بل انه أنجز ما عجَزَ عنه الساسة حين وحَّد الأمة على نمطٍ واحد من التعليم، ينطلق فيه سؤال المعرفة من قاعة من قاعات الجامعة في الكويت، أو في الرياض، لتتردَّد أصداؤُه في قاعات القاهرة والرياض.. وبيروت وعمان.. والمنامة ومسقط.. والخرطوم وفلسطين.

وقال بن طلال: لقد لــمَّــت الجامعة العربية المفتوحة شمل الأمة وقرَّبت فيما بينها، رغم المسافات، واختلاف الأمكنة وجمعتها في رحم واحد هو العلم والتعلم، وما هذا المشروع الا حلْقة في سلسلة من الأعمال الجليلة التي أخذ بها نفسه، والهموم والقضايا التي شغلته على اختلاف أنواعها في العروبة والطفولة والأمومة.. والمرأة.. والتنمية.. والتعليم.. والحرية.. والديموقراطية وانسانية الانسان، اننا نعيش اليوم فرحةَ الخريجين، وانها لفرحةٌ عظيمة، يحق لكل خريج أن يعيشَها بعد كلِّ ما بذلَ من جهد، وما قدم من عمل، وما عانى من نَصَب. انها ثمرةُ سنواتٍ من الكفاح والجد والاجتهاد.

وختم قائلا: لا يسعني في مقامي هذا الا أن أشكر كل من أسهم في الوصول الى هذه النتيجة المشرفة، بدءا من أعضاء هيئة التدريس، ومرورا بادارة الجامعة الحكيمة وكل العاملين في هذا الصرح العلمي الرصين، وانتهاء بالخريجين وذويهم، الذين لم يأل جهدا في تحقيق الأماني ونيل المطالب والشكر موصول لهذا البلد الطيب، أميرا وحكومة وشعبا، فقد احتضن هذه التجربة الرائدة، وقدم لها خير ما يمكن أن يقدم، أرضا ورعاية وادارة.

نقطة تحول

من جهته، قال مدير الجامعة د. نايف ابجاد المطيري اليوم نقطة تحول كبيرة في حياتكم أنهيتم رحلة العلم والمعرفة وتسلحتم بالمعارف والمهارات للانخراط في عالم العمل والانتاج الفعال لرفد مسيرة التنمية في وطننا العزيز وكذلك في جميع اقطار الوطن العربي، فحرصنا في الجامعة على اختيار أكثر البرامج الأكاديمية تطورا بالشراكة مع الجامعة المفتوحة العريقة في المملكة المتحدة تلبيتا لاحتياجات أسواق العمل محليا وعالميا.

واضاف مخاطبا صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن طلال آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة نتقدم لسموكم بجزيل الشكر على رعايتكم الكريمة وحضوركم بيننا لمشاركتنا هذا الحفل البهيج فأنتم خير خلف لخير سلف مستذكرين كلمات تعد بمثابة طاقة ومحفز للاستمرار في التميز والابداع وهي خارطة طريق صاغها مؤسس الجامعة الراحل صاحب السمو الملكي الامير طلال بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه حين قال «فرق كبير بين أن نأمل وأن نعمل فالأمل هو المحرك والمحفز لجميع الطاقات، أما العمل فهو المحقق لكل ما نتمناه، فليؤد كل منا واجبه.. ولنبذل جميعا جهودنا، فشعوبنا تستحق حياة أفضل وتنتظر منا الكثير» رحم الله طلال العلم، فقد رحل تاركا ارثا مؤسسيا تعليميا لجميع أبناء الوطن العربي ولكل من يرغب باكمال دراسته دون عوائق زمنية أو مكانية ودون تمييز لايمانه المطلق بأن التعليم للجميع فتبوأت الجامعة العربية المفتوحة المكانة اللائقة بين الجامعات الخاصة بدولة الكويت بتعليمها المدمج وصولا الى الريادة في بناء مجتمع العلم والمعرفة ببرامج أكاديمية معترف بها محليا ودوليا.

مسك الختام

وكان ختامها مسك مع رئيس الجامعة العربية المفتوحة د. محمد بن ابراهيم الزكري قائلا هذه الجامعة التي أسسها المغفور له بأذن الله الامير طلال بن عبدالعزيز طيب الله ثراه اليوم الجامعة متواجدة في 20 مدينة عربية تثمر 60 الف ثمرة هم نور في البلدان العربية متسلحون ليس فقط بالعلم والمعرفة وانما بالاخلاق والتسامح والتعايش والحب والود، وبصفتي رئيس للجامعة العربية المفتوحة وبما خولني به مجلس الأمناء اعلن رسميا طلبة الدفعة الرابعة عشرة أعتمد هؤلاء الطلاب كخريجين من الجامعة العربية المفتوحة في الكويت حيث قرر مجلس الجامعة وبناء على التوصيات الصادرة من العمادات في مختلف التخصصات منحكم درجة البكالوريوس بعد انتهاء جميع متطلبات التخرج.. فمبروك تخرجكم اليوم رسميا من الجامعة.

