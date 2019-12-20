أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى م. فيصل دويح العتل رئيس اتحاد المهندسين العرب عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالتزكية لرئاسة اتحاد المهندسين العرب وذلك خلال اجتماعات الدورة الخامسة والسبعين للمكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين العرب التي استضافتها نقابة المهندسين الأردنيين في المملكة الأردنية الهاشمية.

سائلا سموه المولى تعالى له دوام التوفيق والسداد في هذا المنصب الرفيع ولكل ما فيه خير ورفعة الوطن العزيز. كما بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى اخيه عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبر فيها سموه عن خالص تهانية بمناسبة اداء اليمين الدستورية وتنصيبه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، راجيا سموه له كل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والنماء لبلاده.

كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

