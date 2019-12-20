أول النهار

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أول من أمس الاربعاء عمق العلاقة «الاستراتيجية» القائمة بين مصر والكويت وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الوزير شكري مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد وذلك لتهنئته بتولي منصب وزير الخارجية. وأوضح البيان أن الوزير شكري أعرب عن خالص تمنياته للشيخ احمد الناصر بالنجاح في مهمته الحالية. وأضاف أن الجانبين اتفقا على مواصلة العمل نحو الدفع قدما بجهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الى آفاق أرحب. ومن جانب اخر، اكد مسؤول كويتي دعم الكويت للجهود الدولية في مكافحة الارهاب والعمل مع المجتمع الدولي في تمكين الشباب وتعزيز التسامح. وقال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي مشاري النيباري في كلمة امام المؤتمر الاقليمي (تمكين الشباب وتعزيز التسامح) ان الكويت اصدرت تشريعات وقوانين لمكافحة التطرف العنيف وبذلت جهودا حثيثة في ابراز قيم التسامح وتشجيع الشباب على المشاركة الايجابية في المجتمع. وشدد على ضرورة تفعيل دور الشباب وتمكينهم من وضع الاستراتيجيات الهادفة للتصدي للارهاب وتجفيف منابعه، مشيرا الى اهمية تضافر الجهود في نشر ثقافة التسامح والاعتدال للحفاظ على ركائز السلم والأمن الدوليين لاسيما في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. واثنى النيباري على دور وكيل الامين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الارهاب فلاديمير فورونكوف وجهوده المتواصلة في حشد الدعم الاقليمي والدولي لمكافحة التطرف والارهاب. ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين أكثر من 300 ممثل من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية اضافة الى بلدان أخرى من أفريقيا وآسيا والأميركيتين وأوروبا فضلا عن منظمات المجتمع المدني وممثلي الشباب والجهات المعنية بالشؤون الدينية والحوار بين الأديان.

ويشمل المؤتمر ثلاث جلسات تتناول تمكين الشباب من أجل منع ومكافحة التطرف العنيف المفضي الى الارهاب وتعزيز التسامح وحلقة معنية بتعزيز الشراكات بين الحكومات والشباب.

