الأولى

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أبارك لوالدي صاحب السمو أمير البلاد ولسمو ولي العهد ولسمو رئيس مجلس الوزراء ومبارك للكويت ترقيتها لتكون ضمن قائمة الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI» الأشهر عالمياً لرؤوس الأموال العالمية بجهود كبيرة من هيئة أسواق المال وكل الجهات المشاركة». واضاف الروضان اننا قطعنا لسموكم عهداً في ديسمبر 2018.. ها نحن نوفي بوعدنا لسموكم في تحقيق رؤيتكم بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عبر ترقية الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة على مؤشرات الأسهم في «MSCI» ابناءك اليوم في هيئة أسواق المال والجهات المعنية مثلوا تحدياً كبيراً على الرغم من قصر الفترة الزمنية الوجيزة الممنوحة لتطبيق المعايير بتجاوزها باقتدار، وبإذن الله بتوجيهاتكم السامية سنحقق المزيد وسنبني على الانجاز انجازاً ونحقق وراء الحلم أحلاماً.

وقال الروضان في مؤتمر صحافي بمناسبة ترقية الكويت إلى مرتبة «الأسواق الناشئة» إن ترقية بورصة الكويت في مؤشر إم. إس. سي. آي قد يترتب عليه تدفق مليار دينار إلى البورصة. وأكد أن «الجدية الكبيرة التي توليها الجهات كافة في ترقية ‏الكويت على المؤشرات العالمية وتحسين بيئة الأعمال بالكويت لجذب الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها عن ترقية الكويت في أكبر 3 مؤشرات عالمية وهي «S&p dow jones» «FTS Russell» «Msci». ومن جانبه قال د. أحمد الملحم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال- المدير التنفيذي ان الهيئة عملت على تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية وفقا لأفضل الممارسات العالمية وهو الأمر الذي نتج عنه استيفاء الشرطين بشكل سريع وحيوي إن هذه الترقية تعد الثالثة التي تنالها البورصة وهي ليست ترقية للبورصة فقط ولكنها ترقية للكويت واقتصادها، لاسيما مع التأثير الاقتصادي الكبير لها في قطاعات مختلفة، لافتاً إلى أن الأموال المقدر دخولها إلى السوق ستكون كبيرة مقارنة مع الترقيات الأخرى، حيث تبلغ الأموال المخصصة للاسواق الناشئة نحو 500 مليار دولار، ما يصب في خانة استفادة السوق المتأهب لتلقي الأموال حيث سيكون نصيب السوق الكويتي منها 0.69% أي نحو 3.5 مليارات دولار.

بدوره، اكد رئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت، بدر الخرافي، أن التطورات التي تشهدها بورصة الكويت جعلتها هدفاً استثمارياً للمؤسسات المالية العالمية، لافتاً إلى أن إدراج حزمة من الشركات التشغيلية ضمن مكونات المؤشر يؤكد تحسُّن بيئة الأعمال ومتانة الخطط التطويرية التي تخضع للتنفيذ على أرض الواقع. وتابع الخرافي ان ما يتحقق من نجاحات بمنظومة السوق تمثل ترجمة لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورؤيته السامية في شأن تحويل الكويت لمركز مالي.