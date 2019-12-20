الأولى

أكدت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس ان القضية الاسكانية على رأس الاولويات.

ولفتت، خلال استقبال المهنئين امس، الى انها لاتريد الخوض في تفاصيل تلك القضية قبل ان تعلم عنها كل شيء حتى لاتدلي بمعلومة منقوصة تحاسب عليها مستقبلا، مشددة على ان المواطنين على راس اولوياتها. واضافت: اجتمعت مع قياديي الاسكان والاشغال واستمعت الى كثير من التفاصيل وطلبت كثيرا من المستندات لان على عاتقي واجبات كثيرة اهمها القضية الاسكانية واصلاح الطرق المتضررة التي تهم كل مواطن وانا احد المواطنين واشعر بالضرر.

وأشارت الفارس الى أن الجهاز التنفيذي بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية يعكف حاليا على تنفيذ وانجاز العديد من المشاريع الضخمة، مؤكدة انها ستحرص على متابعة الجداول الزمنية لتلك المشاريع لتلافي اي معوقات تواجه التنفيذ. وبينت ان الاعمال في الاسكان تسير بوتيرة مرنة كونها معفاة من الرقابة المسبقة وهذا الشيء لاينطبق على الاشغال التي تمر بدورة مستندية، ولكننا على يقين من ان تضافر الجهود سوف يعيد للشارع ثقته باداء الحكومة وبمؤسسات الدولة.

وعن العمل في خطة اصلاح الطرق اكدت الفارس ان اول عمل قامت به هو زيارة هيئة الطرق واخذ الخطة والتقارير الموضوعة للاصلاح لايماني الكامل بتنفيذ جميع الخطط والوعود التي تمضي حاليا. وزادت: اشدد على اني لا املك عصا سحرية ولكني على يقين ان العاملين في الاشغال قادرون على اعادتها الى عصرها الذهبي.

واوضحت انها تعمل على اعادة الهيبة للاشغال، لافتة الى انها كانت احد مهندسي الاشغال في ايام كانت تعيش عصرها الذهبي، مشيرة الى الخبرة الواسعة التي اكتسبها المهندس الكويتي الذي يعمل اليوم بشكل مميز خلف الكواليس ولكن بعض السلبيات يتم تضخيمها مما يحرمه من التميز.