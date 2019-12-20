وطن النهار

تقدمت وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على ثقتهم الغالية سائلة المولى عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الوطن والمواطنين.

وقالت الفارس في تصريح صحافي خلال حفل الاستقبال الذي اقامته في مقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمناسبة توليها حقيبة وزارة الاسكان ان المرحلة المقبلة ستكون متماشية مع توجيهات صاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء ولاسيما ان القضية الاسكانية تعتبر على راس الاولويات الى جانب خدمة المواطنين التي وصفتها بانها خط احمر.

ولفتت الى انها لاتريد الخوض في التفاصيل قبل ان تعلم عنها حتى لاتدلي بمعلومة وتحاسب عليها مستقبلا، مشددة على ان المواطنين هم على رأس اولوياتنا.

وقد اجتمعت مع قياديي الاسكان والاشغال واستمعت الى كثير من التفاصيل وطلبت كثيرا من المستندات لانني لدي واجبات كثيرة على عاتقي واهم تلك الواجبات هي القضية الاسكانية واصلاح الطرق المتضررة والتي تهم كل مواطن وانا احد المواطنين واشعر بالضرر.

وذكرت الفارس ان الجهاز التنفيذي بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية يعكف حاليا على تنفيذ وانجاز العديد من المشاريع الاسكانية الضخمة مؤكدة بأنها ستحرص على متابعة الجداول الزمنية لتلك المشاريع وبذل الجهد والعمل بروح الفريق لتلافي اي معوقات تواجه التنفيذ واتشرف بالعمل مع هذه الكوكبة من القياديين والمهندسين وسنستكمل جميعنا ما تم العمل فيه، مؤكدة ضرورة الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المؤسسة وبذل الجهد لتحقيق رؤية المؤسسة المتمثلة بتطوير مجتمعات عمرانية ذات قلب اقتصادي نابض تؤمن للمواطنين العيش والعمل والاستدامة اضافة الى السعي لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

وبينت ان «الاسكان» تسير الاعمال فيها بوتيرة مرنة كونها معفاة من الرقابة المسبقة وهذا الشيء لاينطبق على وزارة الاشغال التي تمر بدورة مستندية ولكننا على يقين بتضافر الجهود سوف نعيد للشارع الكويتي ثقته باداء الحكومة وثقته في مؤسسات الدولة.

وعن العمل في خطة اصلاح الطرق اكدت الفارس ان اول عمل قامت به قبل لقاء مسؤولي الاسكان والاشغال هو زيارة هيئة الطرق واخذ الخطة الموضوعة لاصلاح الطرق والتقارير الموضوعة لهذا الامر والوعود التي قطعت لايماني الكامل بتنفيذ جميع الخطط والوعود التي تمضي حاليا واشدد على اني لا املك عصا سحرية ولكني على يقين بان العمل مع اخواني واخواتي في الاشغال نستطيع اعادة وزارة الاشغال الى عصرها الذهبي.

واوضحت الفارس انها تعمل على احد الاهداف المهمة وهو اعادة الهيبة للاشغال خاصة انني كنت احد مهندسي الاشغال في يوم من الايام وكانت تعيش عصرها الذهبي فيما يخص الخبرة الواسعة التي يكتسبها المهندس الكويتي والذي يعمل اليوم بشكل مميز خلف الكواليس ولكن بعض السلبيات يتم تضخيمها مما يحرمه ذلك التميز.

من جهتها أكدت عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية م. اشواق المضف أن الرؤية الخاصة بخطة كويت 2035 بدأ تنفيذها منذ عام 2010 الماضي، وتمتد على مدى 25 عاما، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها في عام 2015، وهي مرحلة اختصت بغربلة القوانين واللوائح التي تعطل المشاريع التنموية في البلاد، والمرحلة الثانية التي ستنتهي في عام 2020 شهدت التركيز على البنى التحتية، وقد لاحظ الجميع نسبة التطور وتحسين نوعية انجاز الأعمال أخيراً، مثل تشغيل جسر الشيخ جابر، وتشغيل عدد من الجسور وربطها بطرق البلاد، وتطوير عدد من الطرق مثل شارع الغوص وطريق جمال عبدالناصر والدائري السادس السريع، منوهة الى ان البنى التحتية لا يقصد بها الخرسانة فقط وإنما بنى تحتية اقتصادية قادرة على تنمية وتطوير البلاد، كما اننا نشاهد عمل وزارة التجارة والصناعة الجبار مع الشباب أخيراً بغض النظر عن اختلافنا او اتفاقنا مع عمل صندوق دعم المشاريع الصغيرة، الا ان إصدار التراخيص بات سريع جداً، بالاضافة الى بقية الأعمال التي كانت تأخذ وقتا طويلا من الجهة الحكومية والمواطن معاً.

واشارت المضف خلال تقديم التهاني لوزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس الى ان البلاد مقبلة على المرحلة الثالثة من خطة التنمية خلال الفترة من عام 2020 حتى 2025، والتي تختص بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة لتطوير الدولة، وتفعيل دور المواطن، وخلق فرص عمل له، ومن أهم هذه المشاريع المنطقة الشمالية، مثل الصبية وبوبيان والجزر، وهو موضوع مطروح أمام مجلس الأمة، وتم مراجعة 52 بندا معهم، ونتطلع للانتهاء من القانون في الربع الأول من العام المقبل 2020، خاصة وانه مشروع دولة سيخلق فرص عمل تصل لـ 400 الف مواطن، مؤكدة أن ميناء مبارك الكبير سيكون اول مشروع يتم إنجازه خلال المرحلة الثالثة من خطة التنمية.

وختمت المضف بقولها ان المجلس لديه اجتماع بهدف غربلة المشاكل الحكومية، ومنها الفساد الموجود في اروقة الجهات الحكومية، خاصة ان عمل الحوكمة يحتاج مراجعة على مستوى الدولة، وهو امر منظور على طاولة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وادعوا للتفاؤل في انجاز المرحلة الثالثة، كما تم انجاز المرحلتين السابقتين من خطة التنمية، متمنية تعاون مجلس الأمة من اجل الانجاز وعدم تسييس المشاريع التنموية لاهداف انتخابية وأن نضع الكويت واهلها نصب اعيننا جميعاً.

