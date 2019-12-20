وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد المنصور بقصر السيف امس، وزير الدفاع الوطني الكندي هارجيت سينغ ساجان يرافقه سفير كندا لدى البلاد لويس بيير ايمون، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حيث جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين الكويت وكندا، لاسيما ما يتعلق منها بالمجالات العسكرية والدفاعية كما تم استعراض وجهات نظر الجانبين تجاه اهم المستجدات والاوضاع في المنطقة.

وقد رحب المنصور بنظيره الكندي والوفد المرافق له في بلدهم الثاني الكويت، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر وعدد من كبار قادة الجيش والملحق العسكري بالسفارة الكندية لدى البلاد.

