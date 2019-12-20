وطن النهار

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دشن وزير الصحة د. باسل حمود الصباح سيارة التبرع بالدم المهداة بتبرع كريم من: الشركة الكويتية لنفط الخليج تحت شعار «معاً نواصل الحياة» بحضور كل من الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة ومدير ادارة خدمات نقل الدم

واشار الصباح الى ان قيمة السياره حوالي 320 الف دينار وتضم عيادة طبية متنقلة لفحص المتبرعين بالدم الى جانب التجهيزات والتقنيات الحديثة وتم اختيارها بما يتفق مع احدث المعايير العالمية كما تحتوي السيارة على قاعة استقبال كبيرة وغرفة الفحص الطبي وصالة للتبرع تحتوي على 8 اسرة للمتبرعين وشاشات حديثة للتوعية ونشر وتعزيز ثقافة التبرع بالدم الى جانب غرفة لتخزين الدم تتسع لحوالي 1200 كيس دم. واضاف قائلا: ان من شأن السيارة ان تحقق نقلة نوعية في سهولة ويسر والمردود الايجابي لحملات التبرع بالدم وزيادة المخزون الاستراتيجي للدم لتلبية الاحتياجات في الاوقات والظروف المختلفة كما تعتبر السيارة المقدمة بتبرع كريم من الشركة الكويتية لنفط الخليج اضافة للجهود المخلصة والمتميزة التي نعتز بها والتي يقوم بها الزميلات والزملاء الاطباء والهيئة التمريضية والفنيون وجميع العاملون بادارة خدمات نقل الدم ووفقاً لخطة طموحه ومدروسة ومرتكزة على اساس علمي وتتفق مع اهداف وغايات خطة التنمية وبرنامج عمل وزارة الصحة ضمن برنامج عمل الحكومة وبين ان سيارة التبرع بالدم المهداة بتبرع كريم من الشركة الكويتية لنفط الخليج الى ادارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة لتكون علامة مضيئة وشاهداً وتجسيداً حيا على ارض الواقع للقيم النبيلة وروح العطاء التي تسود المجتمع وبما يعزز ويرسخ مفهوم المسؤوولية المشتركة عن الصحة والدور الريادي الذي نعتز به للقطاع الخاص كشريك رئيسي لوزارة الصحة لدعم الخدمات الصحية ضمن رؤية كويت 2035.

