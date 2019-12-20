وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة تكريم المبادرات الرائدة في مجال سلامة المرضى بجميع المؤسسات الصحية عبر جائزة نجمة السلامة لعام 2019 ايمانا باهمية الدور الذي يقوم به مقدمو الخدمات الصحية المشاركون بدعم برامج السلامة بالمؤسسات الصحية وتبني الانشطة والبرامج التي من شأنها رفع جودة الخدمات الصحية وضمان سلامتها، حيث ستقام فعالية التكريم يوم 23 الحالي تحت رعاية وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح.

وأضافت فاز هذا العام 12 مشروع تحسين في مجال سلامة المرضى معبرة عن أملها في ان يسهم هذا التكريم في تحفيز العاملين في وزارة الصحة على بذل المزيد من الجهد بتنفيذ برامج السلامة وخلق بيئة آمنة وتنافسية للوصول الى ارقى مستويات الخدمات الصحية، وتشكر وزارة الصحة جميع المشاركين على جهودهم وحرصهم على تطبيق برامج السلامة. يذكر ان احتفالية نجمة السلامة تقام سنويا منذ عام 2014 من قبل ادارة الجودة والاعتماد لتكريم الفرق المتميزة التي اثبتت مشاركتها والتزامها ببرامج السلامة بالمؤسسات الصحية واظهرت الاداء العالي والمتفوق لتحسين جودة وسلامة الخدمات.

