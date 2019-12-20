وطن النهار

أعرب سفير اوزبكستان لدى الكويت د. بهرمجان اعلايوف عن سعادته بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تميز وتطور على مختلف المجالات.

وقال خلال استضافته الوفد الكويتي المشارك ضمن المراقبين الدوليين في الانتخابات البرلمانية المقبلة في بلاده ان هذا العام يصادف احتفال الكويت وأوزبكستان بذكرى مرور 25 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين البلدين.

وتطرق الى الزيارات الرسمية المتبادلة على مستوى القيادة العليا في البلدين قائلا: ان الكويت واحدة من الشركاء الرئيسين والمهمين لأوزبكستان.

وأكمل: يشارك ممثلو الكويت بشكل دائم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كمراقب دولي، وغيرها من المظاهر السياسية المهمة في اوزبكستان.

وأوضح اعلايوف ان التعاون الاقتصادي والتجاري يشهد نموا بشكل ايجابي. وانه وفقاً لاتفاقية التجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموقعة في 19 يناير 2004، تم انشاء لجنة حكومية دولية مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

واشار الى ان بلاده تعتبر الكويت شريكا مهما في المنطقة، منوها الى انه تم استرداد 64 طفلا من الاوزبكيين الضالعين في علميات ارهابية في العراق، موضحا انه تم استرداد اكثر من 40 طفلا من سورية قبل ذلك وجار التفاوض حول استرجاع النساء الاوزباكيات ممن كانوا زوجات لاعضاء في التنظيمات الارهابية في العراق وسورية.

وشهد لقاء السفير والوفد الكويتي حديثا عن تجارب كويتية في اوزبكستان من الموسيقار الكبير د. عامر جعفر الذي تربطه علاقات كبيرة وتعاون مستمر مع الموسيقيين الاوزبك، اشاد فيها بثقافة هذا البلد العريق وبما يحمله من قيم وأخلاق رفيعة وكرم ضيافة غير مسبوق. كما تحدث استاذ التاريخ د. عبدالهادي العجمي عن تجربته الاكاديمية خلال زياراته لأوزباكستان، التي وصفها بأنها من اكثر الدول ثراء تاريخيا وحضاريا خاصة بالنسبة للمسلمين.

