وطن النهار

اكد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي انه تم اغلاق ما يقارب 500 محل مخالف في منطقة جليب الشيوخ، اضافة الى 1000 محل وضع على كل منها ملصق «مغلق» وذلك بالاستيكر.

وقال خلال الجولة الميدانية الأولى لوزير الدولة لشؤون البلدية م. وليد الجاسم في منطقة جليب الشيوخ بمشاركة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ومدير عام الادارة العامة للاطفاء خالد المكراد وعدد من قيادات الجهات المعنية لمتابعة ما تم انجازه على أرض الواقع في اطار عملها الخاص بمعالجة المخالفات قال: إننا فخورون بما وصلنا اليه لاسيما أننا ذكرنا مع انطلاقة الحملة «لاخير فينا أن لم نطبق القانون في منطقة جليب الشيوخ » وها نحن طبقناه على أرض الواقع والبوادر كانت مشجعة بتعاون جميع الجهات في اللجنة المشتركة.

وأوضح أن الفرق أصبح واضحا بعد مرور شهر من بدء الحملة لمعالجة أوضاع الجليب.

وأشار الى ان حضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووكيل وزارة الداخلية دعم للجنة المشتركة في المنطقة، مؤكدا أن البلدية حاليا تقوم بدراسة البدائل تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء، خاصة ان هناك ثلاثة مناطق سيتم تسليمها للقوى العاملة بصفة مؤقتة الى أن يتم انشاء مدن العزاب.

وقال المنفوحي إن رجال القوى العاملة مجتهدون بالعمل على مدار الساعة من أجل انجاز ورصد كل من هو مخالف من العمالة الهامشية حيث سيتم ترحيلهم، خاصة ان الارقام أصبحت كبيرة من المخالفين لافتا الى ان اللجنة المشتركة تسير بالطريق الصحيح من أجل اصلاح منطقة جليب الشيوخ، لاسيما أننا نحتاج بعضا من الوقت لكي نصل الى ما نتمناه.

تثمين الجليب

وحول تثمين منطقة جليب الشيوخ قال: من المبكر ان نتحدث عن هذا الموضوع حاليا، خاصة ان المنطقة تحتاج لدراسة مشتركة بين البلدية و القوى العاملة لمعرفة من هم مرتادوها وقاطنوها، مشيدا بدور القوى العاملة وقال: هناك 17 عقدا حكوميا تم ترحيلها واجبار المقاول لاستخدام الاماكن القانونية او الاستثمارية او في المناطق المسموحة لهم من أجل تسكين العزاب.

واشاد المنفوحي بتعاون المواطنين الذين يطالبون بتصحيح أوضاعهم في المنطقة، مضيفا: أننا نمنحهم المهلة الكافية من اجل معالجة منطقة جليب الشيوخ بالكامل بما اننا قمنا بتطبيق القانون، ومؤكدا هناك تعاونا مع وزارة الأشغال لايجاد حلول فيما يتعلق بمجاري المنطقة، آملين حل هذه المشكلة قريبا.

وحول دعم الحكومة لمتابعة معالجة منطقة الجليب. أثنى المنفوحي على جهود الحكومة ممثلة بحضور ومشاركة وزير البلدية على الرغم من مشاغله وارتباطاته، وحضور وكيل وزارة الداخلية ومدير الاطفاء، على الرغم من انهم ليسوا ممثلين في اللجنة المشتركة، ما يؤكد حرص الداخلية والاطفاء على مد الدعم المعنوي للجنة المشتركة.

وقال: ان هناك ستة مواقع تم تسليمها لوزارة الاشغال لاستحداث أماكن لسيارات النقل الكبيرة، مؤكدا انه بتفعيل هذا الجانب، ستخف الازدحام.

الرخص التجارية

بدوره، قال ممثل ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة د. مبارك العازمي أن جهود القوى العاملة كانت ممثلة بتشكيل فريقين فريق خاص بالعمل واخر لمتابعة ما ينجز على ارض الواقع في منطقة جليب الشيوخ، مؤكدا انه تم رصد 200 ضبطية قضائية ووقف اداري لكل المخالفات التي كانت في المنطقة، كما تم رصد 80 محلاً غير مرخص تم اغلاقه.

واوضح ان القوى العاملة ستواصل جهودها مع اللجنة المشتركة، حيث انها ستتابع مسألة المساكن العمالية التي لا تستوفي شروط السلامة حيث تم رصد 55 سكنا تم اخلاء 12 منها والمتبقي منها تم توجيه انذارات آلية. ومع انقضاء المهلة سيتم اخراجها خارج المنطقة والتعامل معها قانونيا.

ولفت الى انه يتم توجيه اندار للمحلات التي لا تضع الرخصة التجارية، وسيتم معاملتها على أنها غير مرخصة، بالاضافة الى ضبط العمالة الهامشية واتخاذ الاجراءات القانونية.

واشاد بتضافر جهود الجهات المشاركة في اللجنة المشتركة مؤكدا أن القوى العاملة بتعاونها مع اللجنة المشتركة تنفذ تعليمات مجلس الوزراء، خاصة ان الجهود اتضحت بعد البدء الميداني لها في 15 نوفمبر الماضي سيجد الفرق وجهود القائمين لمعالجة اوضاع منطقة جليب الشيوخ. من جانبه، قال مدير ادارة تطبيق متابعة الخدمات البلدية في محافظة الفروانية ناصر الرشيدي، إن اللجنة المشتركة مازالت تتابع أوضاع منطقة جليب الشيوخ ورصد كل المخالفات واتخاذ الاجراءات، مؤكدا انها قامت بازالة الكثير من المخالفات، من اجل أن يعود الوضع طبيعيا وفق لوائح وقوانين البلدية.

دعم كامل

وفي هذا السياق، اكد مدير فرع بلدية محافظة الفروانية محمد صرخوه أن الفرق الميدانية للجنة المشتركة لمعالجة الأوضاع القائمة بمنطقة جليب الشيوخ نجحت في التعامل مع مخالفات المنطقة منذ انطلاقها في 19 من نوفمبر الماضي حتى اليوم في ضبط العديد من المخالفات وتحقيق العديد من الانجازات للجنة الفرعية والتي تمثلت في توفير وزارة الداخلية الدعم الكامل والتأمين والاسناد للجهات المشاركة في اللجنة من خلال مديرية أمن الفروانية وقيادة منطقة جليب الشيوخ وادارة الدوريات الأمنية بمديرية أمن الفروانية.

