وطن النهار

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وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي امس برئاسة عبدالعزيز المعجل على مشروع تقسيم عقارات قصر المسيلة بمنطقة الشريط الساحلي قطعة 6، كما وافقت على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس عبدالله المحري بشأن لائحة التشوينات.

وقال المعجل في تصريح صحافي ان اللجنة وافقت على تخصيص موقع بمساحة 150000 متر مربع لإقامة جامعة ميونيخ التقنية في المنطقة المحصورة بين شمال الدائري السادس ومنطقة الصليبية السكنية. واكد ان اللجنة وافقت بشرط موافقة ادارة املاك الدولة على الكتاب المقدم من اتحاد العقاريين بشأن اعطاء حق الادارة والصيانة للقطاع الخاص خلال فترة استثمار مواقف السيارات المتعددة الأدوار في مختلف المناطق وتحفيز القطاع الخاص لبناء مواقف السيارات متعددة الادوار بالمشاركة مع الدولة. ولفت المعجل الى ان اللجنة احالت للجهاز طلب الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة تخصيص أرض لجامعة الخاصة بمنطقة أبو حليفة، واحالت لإدارة المخطط الهيكلي الكتاب المقدم من رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بشأن مشروع كاظمة، فيما تم تأجيل الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان بشأن تركيب الواح شمسية في مساحات المقابر غير المستغلة.

