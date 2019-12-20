وطن النهار

جنيف- «كونا»: قال المفوض العام بالانابة لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كريسيان ساوندروز أمس الخميس ان الكويت شريك مهم للغاية للوكالة منذ عقود وهي تعول كثيرا على تبرعاتها الموجهة للتعامل مع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

واعرب ساوندروز لـ «كونا» عقب اجتماعه مع مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم بمقر المندوبية عن امله في مزيد من الدعم الكويتي لأنشطة الوكالة لمواجهة ما وصفها بأسوأ ازمة مالية تمر بها ولتمكينها من تلبية التزاماتها اذ اضطرت الوكالة الى الاستدانة من الأمم المتحدة للاستجابة لتعهداتها.

واوضح ان «هناك حاجة ماسة الى 90 مليون دولار حتى نهاية العام لنتمكن من استمرار خدماتنا للاجئين الفلسطينيين على الوجه الأمثل ووفقا لتطلعاتهم»، مضيفا «ان رسالتي الى اللاجئين الفلسطينيين ان المجتمع الدولي والامم المتحدة لن تنساكم ولن تترككم وحدكم مثلما اتضح من دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنشطة (اونروا)».

من جانبه، اكد السفير جمال الغنيم اهتمام الكويت بدعم (اونروا) لأننا نرى فيها حجر الزاوية في المنطقة ذلك لأن توقفها او تباطؤ نشاطها سيؤدي الى حالة من عدم الاستقرار.

