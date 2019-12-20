وطن النهار

اقامت رابطة الاجتماعيين مهرجانا خطابيا بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للعمل الاجتماعي. وفي هذا الصدد تم عرض فيلم فيديو قصير عن العمل الاجتماعي وبعدها تحدث رئيس مجلس الادارة عبدالله الرضوان فقال إن العمل يزيد المجتمع تماسكاً واستقراراً حيث أن العمل الاجتماعي من اهم الوسائل المستخدمة للنهوض بمكانة المجتمعات في عصرنا الحالي حيث ان اجهزة الدولة الرسمية لا تستطيع وحدها تحقيق جميع خططها ومشاريعها التنموية المستدامة، ولذلك تقوم بالاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني عن طريق الاشراك بالعمل التطوعي الفعال لمواطنيها. وزاد: ايماناً من الرابطة بالمسؤولية الملقاة على عاتقها كإحدى مؤسسات المجتمع المدني أو ما يسمى بالمنظمات الأهلية والتي تأسست في ابريل 1967 م تم التأكيد دائما في اجتماعاتها وفعالياتها على أهمية العلاقة بين المجتمع والحكومة لترتقي هذه العلاقة الى الشراكة، وذلك بتأصيل العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية للتمكين من المشاركة في التشخيص والرصد ومحاولة حل المشكلات الاجتماعية.