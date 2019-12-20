وطن النهار

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، ان بر الوالدين يعد من أفضل وأطيب الأعمال والقربات التي يتقرّب بها الإنسان إلى ربّه وأيسر الطرق المؤدّية إلى كنوزٍ من الحسنات ورضا من الخالق، مشيرا إلى أنه طريقٌ ممتازٌ لتكفير الذنوب والسيئات والخطايا.

وقال شعيب في كلمة ألقاها خلال الحفل الختامي الذي أقيم أمس الاول في قاعة البركة لتكريم كوكبة من أبناء وبنات الكويت البررة والفائزين بمسابقات جائزة الابن البار بحضور ضيوف من دول مجلس التعاون والعربية، أن البرّ يُرضي الإنسان والديه ومَن اعتنوا به منذ صغره، وفي ذلك جزاءٌ قليلٌ لما قدّماه للإنسان منذ ولادته إلى أنْ كبر وصار على ما هو عليه وهذه المسابقة ماهي الا وسيلة لابراز بعض النماذج من ابناء الكويت البررة بالوالدين والبررة بالوطن فالمجتمع الكويتي مجتمع بار وجبل على الانسانية والعمل الخيري.

وأشار إلى إن العمل التطوعي يتمثل بالروابط التي تقوم على القيم الاجتماعية الحميدة كالبر والثقة والصدق والتعاون والتراحم والتكافل، كما إنه يشكل الرابطة التي يجد المواطنون فيها أنفسهم كأفراد ومجموعات ويسعون فيها لتحقيق ذاتهم ومصالحهم المرتبطة بمصالح المجتمع الذي يعيشون فيه ، كما أن التحدي يكمن في توظيف رأس المال الاجتماعي في ثورة علمية تقـنية وسلوكية والتي بدونها لا يمكن تنفيذ السياسات التي تقوم على البحث العلمي والمشاريع التي تخدم المصالح العامة.

وأضاف: «اننا نفخر جميعا بالمكانة المرموقة والمتميزة التي احتلتها الكويت في مجالات العمل الانساني المختلفة نظير دعمها للعديد من دول العالم على المستوى المحلي والاقليمي والقاري والدولي التي نالت الاستحسان والاشادة من جميع دول العالم وتوجت هذه المكانة هيئة الامم المتحدة بتسمية صاحب السمو أمير البلاد بلقب قائد العمل الانساني والكويت مركزا دوليا للعمل الانساني».

من جانبه، قال رئيس المبرة ابراهيم البغلي: «يسعدني اللقاء بكم في الحفل الختامي لفعاليات جائزة البغلي للابن البار لعام ????م بحضور نخبة من أبناء الكويت البررة من الذين نذروا أنفسهم وسخروا جهودهم وعملوا على تقدم ورقي دولة الكويت في شتى المجالات، والفائزين في مسابقات الجائزة المختلفة لعام ????م لتكريمهم برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وحضور ضيوفنا الأشقاء من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين شرفونا بحضورهم المتميز متمنين لهم طيب الإقامة في دولة الكويت الحبيبة.

وأكد في كلمة القاها بالانابة عنه نجله رائد ابراهيم البغلي: أن تعزيز فضيلة بر الوالدين وكبار السن والوطن بين أفراد المجتمع تعتبر من الأهداف الرئيسة التي تسعى المبرة لتحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء ، لذلك تحملنا مسؤوليتنا الأدبية والمجتمعية في رعاية جميع أنشطة وفعاليات الجائزة للسنة الثالثة عشرة على التوالي حيث لمسنا حرص وتفاعل أفراد المجتمع على المشاركة مما يؤكد ويعكس مدى الوعي بأهمية البر بالوالدين وكبار السن والأقارب الذين أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم.

وأشار إلى ضرورة تعميق البر في الوطن بالتنسيق مع عدد من الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة، وذلك تأكيداً للسياسات العامة والقرارات والإجراءات التنفيذية لوزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تعزيز العمل الخيري والتطوعي، وانطلاقاً من الخاصية التي تتمتع بها دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني والخيري والتطوعي ما نتج عنها توفير الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل والتعاون للوصول إلى أعلى درجة من الجودة والتميز في تحقيق وتنفيذ التوجهات التنموية للدولة بشأن تعزيز وترسيخ العمل الخيري والإنساني والتطوعي في المجتمع الكويتي.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز ورعاية كبار السن بدولة قطر الشيخ مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة: انه « من دواعي سرورنا المشاركة في حفل تكريم ابناء وبنات الكويت البررة بمسابقة البغلي للابن البار احد مشاريع المبرة التي من ابرز ملامح نجاحها وصولها الى نسختها الثالث عشر ولها ابلغ الاثر في نفوس من استهدفتهم هذه المسابقة المباركة، مضيفا أن «المسابقة ساهمت في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والانساني والتطوع في الكويت، كما يطيب لنا تكريمهم لنا في هذا الحفل الذي نعيشه معكم احاسيس مفعمة وسعادة الآباء عندما نكرم ابناءهم وينالون التقدير والعرفان على ما يقدموه للمجتمع من افكار نيرة وجهود خيرة لرفعة وتقدم وطنهم.

وتابع: «المشاركة في مختلف انشطة وفعاليات الجائزة تعكس حرص وتفاعل جميع افراد المجتمع ووعيهم في بر الوالدين وكبار السن تقديرا وعرفانا على ما قدموه لاسرهم واوطانهم»، مردفا بالقول: «إنا نتطلع لدور مبرة البغلي الكريمة ومركز احسان في قطر يدرك اننا ننطلق من قيم ومفاهيم مشتركة نابعة من مبادئ ديننا الحنيف وعادات المجتمع الخليجي الواحد، متطلعين لتعميق ودعم العلاقات من خلال شركات وتعاون مثمر لدى الجهتين، وتتويج لقاءاتنا المباركة بعقد اتفاقيات ثنائية تعود بالنفع للجهات المستهدفة، ونحظى من خلالها بتبادل الخبرات والامكانات بما يخدم فئة كبار السن في بلداننا».

من ناحيته، أكد وزير التربية الأسبق د. احمد المليفي في كلمة ابناء الكويت البررة، ان مسابقات جائزة الابن البار تحمل رسالة انسانية خالدة لخدمة اجتماعية متميزة، مؤكدا ان الوفاء رسالة الى الجميع لاسيما الاجيال القادمة بان ما يعمل به الفرد بهذا الشأن سيناله في المستقبل، مشيرا إلى ان البر في الوطن قضية مهمة جدا يجب ان نعمل عليه ونؤدي واجبنا كل في موقعه ودائرته، معربا عن شكره للبغلي وعائلته الكريمة التي تعمل على تعزيز هذا المفهوم بين المجتمع الكويتي وغرسه في نفوس الجيل الصغير.

من جهته، ألقى جمال طاهر كلمة الفائزين الذي اكد فيها ان الجائزة جسدت اسمى معاني عمل الخير سواء كان على المستوى المؤسسي او الفردي في بلد الانسانية، لافتا الى ان اهل الكويت جبلوا على التمسك بالقيم الانسانية جيلا بعد الاخر، مبينا ان بر الوالدين يعتبر من اسمى ما يتمتع به المجتمع الكويتي استنادا للقيم الانسانية والعادات الاصيلة التي اوصى بها ديننا الحنيف.

