وطن النهار

أكد مدير ادارة لجان فحص اقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) صالح التنيب أمس الأول الاربعاء ان الهيئة تهدف الى تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء خلال الكلمة التي ألقاها التنيب خلال الجلسة النقاشية التي استعرضت استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019 - 2024) في مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ابوظبي بمشاركة عضو مجلس الأمناء في الهيئة لؤي الصالح.

واضاف ان الاستراتيجية الوطنية تأتي تتويجا لجهود الكويت في التنمية المستدامة ومشاركتها مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية في مكافحة الفساد.

واوضح ان مكونات الاستراتيجية تضمنت 13 أولوية و47 مبادرة لمشاريع تطويرية وادارية وتشريعية تم تقسيمها على اربعة محاور هي القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع بجميع فئاته والهيئات المتخصصة، مضيفاً ان من اختصاصات الهيئة تحقيق النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد اضافة الى اعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية في الدولة. من جهته قال عضو مجلس الأمناء في الهيئة ان الهيئة تعمل على ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.

واكد عضو مجلس الأمناء في الهيئة اهمية تفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية افراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل واساليب الوقاية منه.

واشار الى دور الهيئة في حماية المبلغين عن الفساد وحماية اجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الوساطة والمحسوبية.

ويشارك في المؤتمر الذي تختتم فعالياته غدا بمركز ابوظبي الوطني للمعارض (ادنيك) نحو ثلاثة آلاف مسؤول يمثلون 185 دولة و 195 جهاز رقابة.

