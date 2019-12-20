دفتر أحوال

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع المرور والعمليات أوضح في احصائيته الشهرية أن عدد رخص القيادة التي تم تجديدها الكترونيا «اون لاين» خلال الفترة من 18/11/2019، منذ انطلاق الخدمة وحتى 17/12/2019، بلغت 15539 رخصة. وأضافت أن الأجهزة الالكترونية في مجمع الافنيوز بمحافظة الفروانية اصدرت 8961 رخصة، وبلغ عدد الرخص في مجمع الكوت بمحافظة الاحمدي 3905 رخص، كما بلغ عدد الرخص في ادارة مرور العاصمة 1801، و872 رخصة بادارة مرور محافظة حولي.

وذكرت الادارة أن وزارة الداخلية أطلقت خدمة تجديد الرخص الكترونيا بنظام (Online service)، وذلك من خلال موقع الوزارة www.moi.gov.kw، واتباع التعليمات وبعد انتهاء الاجراءات المطلوبة، يتم استلام الرخصة الجديدة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية في مجمع الافنيوز (الشويخ) ومجمع الكوت (الفحيحيل) ومراكز خدمة وزارة الداخلية وادارتي تراخيص مرور العاصمة ومرور حولي. وأشارت الى أن تجديد رخص السوق الكترونياً مرحلة أولى مع اضافة خدمات أخرى مستقبلاً، (بدل فاقد، بدل تالف، اصدار جديد، اصدار استمارة) دون الحاجة الى الحضور لادارات المرور إلا في الحالات التي تحتاج الى تدقيق من قبل المكتب الفني التابع لقطاع المرور والعمليات.

واضافت أن ذلك يأتي في اطار حرص وزارة الداخلية على مواصلة تطوير خدماتها الالكترونية بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية الحديثة، تيسيراً للوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.

