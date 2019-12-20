دفتر أحوال

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قضت محكمة التمييز بحبس وافد عربي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية امن الدولة على خلفية تهمة العيب في الذات الاميرية، من خلال تغريدات كتبها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة العيب في الذات الاميرية من خلال كتابته تغريدات عبر «تويتر»، والطعن علنا عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته وتطاوله على مسند الامارة بأن نشر العبارات المبينة في الأوراق على حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، كما أسندت اليه الاساءة عمدا لاستعمال احدى وسائل الاتصال (هاتف نقال)، بأن نشر العبارات والالفاظ موضوع التهمة الأولى في حسابه على الموقع المذكور، واسند اليه تهمة مخالفة قانون الاقامة.

