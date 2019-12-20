دفتر أحوال

تمكن رجال جمرك ميناء الشعيبة عن احباط محاولة ضخ نحو 40 ألف قطعة مقلدة الى السوق المحلي، قادمة لحساب شركة من احدى دول شرق اسيا. من جهته أكد مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، التزام الكويت بحماية الملكية الفكرية والتصدي لعمليات تهريب تلك البضائع الى داخل البلاد، والتصدي لهذا النوع من التجارة غير المشروعة، داعياً جميع أبنائه واخوانه في المنافذ الجمركية الى توخي الحيطة والحذر والانتباه لهذا النوع من أنواع التهريب.

وكان رجال ميناء الشعيبة اُبلغوا من قبل مصدر سري عن قرب وصول حاوية بحجم 40 قدماً قادمة من احدى دول شرق اسيا تحوي ممنوعات وعليه تم رصد الحاوية وما ان وصلت بحراً تم اخضاعها للتفتيش الدقيق، والعثور بداخلها على نحو 40 ألف قطعة منوعة ما بين ساعات وحقائب وهواتف وملابس واكسسوارات نسائية واخرى خاصة بالسيارات وغير ذلك، ولحسم الشكوك بشأن البضائع أرسلت عينات منها الى مكتب الملكية الفكرية بالادارة العامة للجمارك ليؤكد انها مقلدة بشكل متقن وتحمل اسماء ماركات عالمية. هذا، وتم اعداد محضر جمركي تضمن مخالفة ما احتوته الحاوية للبيان الجمركي مع احالة ملف التهريب الى القضاء لاتخاذ اجراءات لاتلاف المضبوطات، وفق ما تنص عليه التعليمات الجمركية.

