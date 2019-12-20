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قررت محكمة التمييز أمس اعادة فتح باب المرافعة في قضية مواقعة طليقته بالحيلة المتهم بها النائب السابق وليد الطبطبائي لاحضاره من السجن، في جلسة 6 فبراير المقبل، وذلك بعد حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس الطبطبائي 7 سنوات في قضية مواقعة بالحيلة.

والجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف ايدت الحكم الصادر بحبس الطبطبائي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية مواقعة طليقته بالحيلة. يذكر أن محكمة أول درجة قضت بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقررت احالة الدعوى المدنية المقامة من الطليقة الى المحكمة المدنية، فيما رفضت الدعوى المدنية المقامة من النائب وذلك لكيديتها. وكانت النيابة العامة أحالت دعوى المواطنة ضد الطبطبائي الى محكمة الجنايات بتهمة مواقعتها بالحيلة بعد ان تم رفع الحصانة النيابية عنه، لكنه أنكر الاتهام المسند اليه.

