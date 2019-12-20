دفتر أحوال

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قضت محكمة التمييز أمس بحبس خليجي يعمل في السلك العسكري 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية، كما قضت المحكمة بتغريمه مبلغ 167 الف دينار كويتي، وعزله من وظيفته، كما قضت المحكمة ببراءة 8 متهمين آخرين.

حيث ان النيابة العامة اسند للمتهم انه ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة وهي بلاغ الميلاد وشهادة الميلاد وشهادة اثبات الجنسية والبطاقة المدنية وجواز السفر المنسوب لوزارة الصحة والادارة العامة للجنسية ووثائق السفر والهيئة العامة للمعلومات المدنية والصادرة بالاسم المنتحل له، والتي تفيد على خلاف الحقيقة وكانت المحررات بعد تحريرها وتغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال في الغرض الذي زورت من أجله وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

