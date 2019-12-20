إيمانيات

من الأهداف الأساسية في الإسلام صناعة الشخصية، وزرع القيم والأخلاق فيها، والقرآن الكريم، كتاب الإسلام أنزله ربّ العزّة منهج حياة شاملاً لجميع أوجه النشاط الإنساني في كلّ المجالات فربّى به النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) جيلاً من المؤمنين فنقلهم في جيل واحد نقلة هائلة من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، وأقام على أساس مبادئه وقيمه مجتمعاً تقرّرت فيه لأوّل مرّة في تاريخ البشرية كرامة الإنسان بوصفه إنساناً فيه نفحة من روح الله، وأنشأ به حضارة ملأت الدُّنيا بالهدى والنور وكوّن به أُمّة كانت (خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) (آل عمران/ 110).

ولم تحدث هذه النقلة في حياة المجتمع المسلم الأوّل إلّا على أساس من القيم الإسلامية التربوية الأصيلة التي بنيت على وضوح رؤية. فنستطيع أن نقول إنّ قيم المجتمع المُسلِم قيم أصيلة مصدرها القرآن والسنّة الشريفة التي تتصف بالثبات لثبات مصدرها فهي ليست أخلاق نفعية من صنع البشر كما أنّها ليست مثالية من خيالات المتفلسفين الذين حلق بهم الخيال وأبعدهم عن واقع البشرية والإنسانية إنّها من عند العليم الخبير الذي خلق الإنسان ويعلم السُّبُل التي فيها نجاحه في الدُّنيا والآخرة.. ومادام الأمر كذلك فإنّ القيم الإسلامية ليست مجالاً للتبديل والتغير فيها بمعنى أنّه ليس من حقّ الإنسان أن يستبدلها بغيرها، وما نلاحظه من تغير واقع في المجتمعات يعتبر مخالفة لتلك القيم وبُعداً عنها وعدم الالتزام بمعياريتها.

إنّ القيم في المجتمعات الإسلامية ينبغي أن تنطلق من قاعدة أساسية هي أنّ هذه القيم الأصيلة المستمدة من الوحي هي معايير ثابتة غير قابلة للاستبدال، وأنّ البحث في واقع المجتمعات الإسلامية ينبغي أن يتجه لإيجاد سُبُل العودة للتطابق مع قيم الإسلام لتؤدِّي هذه القيم إحدى وظائفها الأساسية (المعيارية) فكلّ بُعد عن قيم الإسلام هو بُعد وانحراف بالمجتمعات المسلمة ودفع لها إلى الهلاك الذي حذّرها الله منه عند عدم تمسّكها بدينها. هذا الدِّين الذي جمع كلّ القيم التي توجه كلّ النشاط الإنساني في جميع المجالات لتحقيق وظيفة الاستخلاف في الأرض (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً) (البقرة/ 30)، وذلك الاستخلاف لا يتحقق إلّا بعمارتها وفق ما أراد الله ولا ضابط لذلك إلّا ما جاء عن الله وترك الأهواء والرغبات التي تجر للانحراف عن ذلك المنهج السوي.

ختاماً، القيم التربوية الإسلامية التي مصدرها القرآن الكريم والسنّة الشريفة تعمل على صقل الإنسان وتأصيل شخصيته، وما يتفرّع عنها من عبادة الله كقيمةٍ تبرز الإيمان إذا أقبل عليها المرء بوعيٍ وانفتاح ومسؤولية. والخشية من الله، حيث إنّ الخوف من الله ليس حالة نفسية تدفع إلى الهرب، بل إلى تحمُّل المسؤولية بحسب القوّة والقدرة. وسلّم القيم التربوية لا ينتهي ومن هذه القيم الإسلامية الأصلية الثابتة: «قيمة القوّة والشجاعة»، «قيمة التوحيد»، «قيمة الرحمة»، «التقوى»، «الطاعة»، «التوبة»، «ذكر الله»... وغير ذلك الكثير.

