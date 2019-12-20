إيمانيات

الاطمئنان هو السكون بعد الانزعاج، وطمأنينة القلب: هي عدم اضطرابه وقلقه. وقد يراد بطمأنينة القلب أن يسكن فكر الإنسان إلى شيء يعتقده، فلا يرتاب فيه ولا يشكّ، ومن هذا قول الله تعالى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ) (النحل/ 106)، أي أنّ الإيمان ثابت في قلبه، مطمئن إليه صاحبه، ولم يخالطه شكّ أو ريب. وقد يراد بطمأنينة القلب الثقة في أمر أو توقعه برجاء عميق، كما في قول الله تعالى: (وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ) (الأنفال/ 10). أي وما جعل الله الإمداد المتتابع لكم بالملائكة في غزوة بدر إلّا أن يكون بشرى لكم، ولتسكن به قلوبكم، وتثق فيه، وترجو من ورائه الخير والنصر. و(الطمأنينة) خُلُقٌ من أخلاق القرآن الكريم، تحدّث عنها في أكثر من من موطن، فقال في سورة البقرة: (قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) (البقرة/ 260). وقال في سورة الرعد: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) (الرعد/ 28). وقال في سورة الفجر: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً) (الفجر/ 27-28).. إلخ.

والطمأنينة خُلُقُ أصحاب العقول الراجحة، والعلم الراسخ، والإيمان القوي، والذِّكر الخالص، والحقّ الثابت، فهم لا يزدهيهم متاع، ولا يوئسهم تعب، وما داموا قد أقبلوا على الله، واعتصموا بحبل الله، وحرصوا على ذكر الله، فإنّهم لا يذلون لما عداه في هذه الحياة. ولذلك قال سهل بن عبدالله: «إذا سكن قلبُ العبد إلى مولاه واطمأن إليه، قويت حال العبد، فإذا قويت أنسَ بالعبد كلُّ شيء».

ولقد أشار البصراء بدقائق الأخلاق إلى أنّ الطمأنينة مراتب ودرجات، فهناك طمأنينة القلب بذكر الله، فإنّ القلب إذا أخلص في ذكر الله هدأ واطمأن، وسكن واستراح. وهناك طمأنينة السالك على بصيرة وهدى إلى استقامة طريقه، وتوصيله إلى غايته، ولعلّه ممّا يشير إلى هذا قول الحقّ جل جلاله: (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي) (يوسف/ 108). وهناك طمأنينة المؤمن إلى لطف الله وسعة رحمته، فربّه هو القائل: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) (الأعراف/ 156).

وقد تحدّث القرآن عن نوع سيء من الطمأنينة، لأنّها طمأنينة كاذبة تقوم على الاغترار والانخداع، فقال في سورة الحجّ: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) (الحجّ/ 11). فليست الطمأنينة هنا هي تلك الطمأنينة الراسخة الثابتة المستقرة، وإنّما هي صورة طمأنينة موقوتة مضطربة قلقة.

والإنسان في أشد الحاجة إلى خُلُقِ الطمأنينة، ليجعله يندفع في شعاب الحياة ومسالكها، يمشي على نور الإيمان، ويعمل بثقة اليقين، ويواجه المتاعبَ بالصدر الرحب، ويلقى المسرات بالاتزان والاعتدال، وبذلك يسعد في حياته، وينعم برضوان الله جلّ جلاله عليه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

