إيمانيات

في وصيّةٍ لرسول الله محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) لأصحابه قال: «أُوصيكم بالشبّان خيراً، فإنّهم أرقّ أفئدة، وإنّ الله بعثني بشيراً ونذيراً، فحالفني الشبّان، وخالفني الشيوخ». يوصينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالشباب خيراً، لأنّهم الأقوى والأقدر على تحمّل الصعاب، ولأنّهم الأكثر صبراً على المواجهة. ولكنّ الأهمّ، هو أنّهم براعم كلّ تغيير وتجديد، هم المستقبل. وإذا قرأنا تاريخ الأنبياء، سنجد أنّ الشباب كانوا في طليعة الذين لبّوا دعوة الله، ودافعوا عنها بالفكر والموقف والجهاد، وكما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أرقّ أفئدة»، فهم الأسرع إلى الارتباط بالحقّ، ومواجهة الباطل، لهذا شكّلوا روح أيّ مشروع نهضوي أو تنموي. إنّ صناعة المستقبل الفردي أو مستقبل الجماعة، يتطلّب وعياً للحاضر، وتخطيطاً للمستقبل، وإرادةً صلبة لا تنكسر أمام الصعوبات، وقدرةً على المضيّ في تحقيق الهدف، ومن غير الشباب تتوفّر فيه هذه الصفات؟ لهذا، فإنّ أخطر ما قد يواجهه مجتمعنا، هو أن ينكفئ شبابه عن تحمّل مسؤولياتهم الإنسانية التي تجسّد القيمة في الفكر والعاطفة والممارسة. نقولها مراراً وتكراراً، إنّ هذه النظرة إلى مرحلة الشباب على أنّها مرحلة رخوة وحسّاسة وغير منتجة، هي نظرة غريبة عن الإسلام وروحه، وهذا يؤكّده التوصيف القرآني للشباب في قوله تعالى: (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ) (الروم/ 54).

وبهذا المعنى، لا مراهقة في الإسلام، بل العكس هو الصحيح، لأنّ الشاب هو عنوان القوّة، هو بوابة المستقبل، مستقبله هو ومستقبل عائلته ومجتمعه وأُمّته، وبالتالي، هو ملزم شرعاً بأن يتحمّل مسؤولية ما عنده من طاقات ومؤهّلات وقدرات فكرية وروحية وثقافية وجسمية، وأن يضعها ويوظّفها في مكانها الصحيح، لأنّه مؤتمن عليها ائتمان الإنسان على أيّ نِعمة يهبها الله سبحانه له.

إنّ الشابّ ليس حرّاً في أن يحتكر طاقاته، أو يتلفها أو يضيّعها عبثاً، ولا أن يضيّع أيّامه ولياليه، لأنّ الوقت مازال أمامه، لأنّ في هذا التضييع تعدّياً على حقوق الله سبحانه وحقوق العائلة والنفس والجماعة والأُمّة، وهو تفريط في مفهوم موجبات الاستخلاف للإنسان في الأرض. والشباب هو إحدى النِّعَم الأربع التي يُسأَل الإنسان عنها يوم القيامة. فقد ورد في الحديث: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع خصال؛ عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه...»، إلى آخر الحديث. وكان ممكناً أن يكتفي بالسؤال عن العمر، ولكنّه خصّص إضافةً تتعلّق بمرحلة الشباب لأهميّتها ودورها. ورغم قساوة الواقع الذي نعيشه، يبقى الأمل في الشباب الواعي المتعلِّم والمجاهد.. الشباب الذي نراه في ساحة العبادة وفي ساحات العلم وفي ساحات الجهاد وفي ساحات التحدّي، يثبت ولا يتراجع.. الشباب الذي يمتلئ قلبه رحمةً ومحبّة وانفتاحاً.

