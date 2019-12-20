إيمانيات

إنّ التعاضد الإنساني هو مسؤولية مشتركة وخلّاقة في جميع المجتمعات الإنسانية، حيث تدلّ آثار الحضارات القديمة منذ آلاف السنين على تجارب المجتمعات من حيث التكامل والتعاضد بين طبقات المجتمع وشرائحه.. وتبيّن لنا بقايا الآثار في التاريخ، صوراً رائعة للمدن أو القرى القديمة في مواسم جمع الغلال أو الحصاد، وكذلك في مواسم العمران أو البناء.. حيث يلتقي أبناء المجتمع بشتّى أصنافهم وطبقاتهم وشرائحهم الاجتماعية في حلقاتٍ متصلة كخلايا النحل بالرغم من الفرز الطبقي الحادّ الذي كان سائداً آنذاك وذلك في سبيل تشييد برج، أو بناء قنطرة، أو مدّ شبكات المياه بين المدن والقرى والأرياف.. وغيرها من الأعمال الجماعية التي تمثّل نموذجاً رائعاً في التكامل الإنساني على طريق بناء الحضارة والعمل الجماعي المتآزر في سبيل المصلحة الإنسانية المشتركة.

ومع بزوغ فجر الأديان والشريعة السمحاء، أكّدت جميع الرسالات السماوية ضرورة التكامل والتعاضد المجتمعي، لما فيه مصلحة البشرية جمعاء.. من هنا، التقت جميع الكُتُب والمناهج السماوية على ضرورة التواصل الإنساني عبر التكافل الاجتماعي، بما يؤدِّي إلى ردم الهوّة القائمة بين الأغنياء والفقراء، وكذلك إعالة المحتاجين، وسدّ حاجتهم، بما يكفل لهم حياةً كريمةً وعزيزة، تسدّ عنهم ذلّ السؤال، وتكفيهم وطأة الفاقة.. وفي الإسلام الحنيف، كانت الدعوة إلى التكاتف والتكافل من المبادئ الأساسية التي نادى بها الدِّين، فكان الحضّ على إيجاد التعاون بين أفراد المجتمع في كلّ أمرٍ فيه خير وصلاح للمجتمع ولبنيه، في مواجهة الظروف الصعبة، وتعقيداتها القاسية. ذلك لأنّ الخير وحده هو الذي يؤدِّي إلى استقرار المجتمع وسلامة بنائه، وبعده عن أيّ خلل اجتماعي يؤدِّي إلى فرقة أبنائه، أو إلى شيوع مشاعر الكراهية والحقد والحسد والبغضاء.

وقد جاء الأمر صريحاً عن التعاون والتكاتف الإيجابي، كما جاء النهي صريحاً عن التعاون السلبي، وذلك في قول الله عزّوجلّ: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة/ 2). وفي الأحاديث الشريفة أحاديث كثيرة تحثّ على التعاون المثمر المفيد، الذي ينقذ من شدّة، ويفرج عن كربة، ويسعف من حاجة، ويغني عن عوز. وقد بَيَّن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّ إدخال السرور على قلب المُسلِم يعدّ من أحبّ الأعمال إلى الله عزّوجلّ، بأن تكشف عنه غمّاً، وتغطّي عنه دَيناً، أو تدفع عنه جوعاً. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «خيرُ الناس مَن نفع الناس»، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «افعلوا الخير دهرکم، وتعرّضوا لنفحات رحمة الله، فإنّ لله نفحات من رحمته يصيب بها مَن يشاء من عباده».

