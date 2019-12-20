إيمانيات

(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ) (التوبة/ 128)، فهو الرسول الذي عاش مع الناس، وكان أكثر الذين اتبعوه من المستضعفين، وربّما كان بعضهم مستضعفاً في عقله، أو في حياته وأوضاعه وظروفه، فكان يتطّلع إلى كلِّ هؤلاء الناس المستضعفين، يدرس آلامهم في كلِّ ما يواجهونه من مشقات في حياتهم وظروفهم ومشاكلهم، وقلبه يخفق وينبض ويتألم من أجلهم. وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) يفكّر ويخطّط من أجل أن يرفع عنهم كلّ هذا الجهد الذي يعانونه، وكلّ هذه المشقات، حتى يفتح عقولهم على رحابة الإيمان بالله، وقلوبهم على الثقة به، وحتى ينطلقوا في حياتهم من صلابة الإرادة، وصلابة الموقف، وصلابة الحركة، وصلابة التحدّي. (حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ)، كما تحرص الأُمّ على أولادها. (بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)، فهو الذي أرسله الله رحمةً للعالمين في رسالته، ورحمةً في حركته، ورحمةً في حربه وسلمه، فكانت الرحمة كلّها مجسّدةً فيه، وكان الرؤوف بكلّ المؤمنين.

وبذلك، فإنّنا عندما ننفتح عليه، ننفتح على النبيّ الإنسان القائد لهذه الأُمّة، الذي يريد أن يكون الفرد هو الإنسان المُسلِم، لأنّ الإسلام ليس مجرّد كلمة يتلفظ بها، أو مجرد صلاة يؤدِّيها هذا أو ذاك، ولكن أن تكون مُسلِماً، هو أن يكون عقلك عقلاً منفتحاً على الإنسان كلّه وعلى العالم كلّه، أن يخفق قلبك بحبّ الناس من حولك، أن لا تحمل في قلبك أي حقد أو أية عقدة ضد أي إنسان آخر. وهكذا يريد قائد الإنسانية النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما يعيشه من هذه الرحمة الكونية الإنسانية، أن يصنع الإنسان الذي يعيش الرحمة في قلبه تجاه كلّ مظاهر اليتم والمسكنة والفقر وما إلى ذلك.

ولذلك، فإنّ الله تعالى يقدِّم لنا رسوله.. القائد الذي يحمل كلّ مقومات القيادة ويدركها إدراك لا نظير له. فهو القائد الذي يرصد كلَّ متاعب الناس، ولا سيّما المؤمنين منهم، ويتألّم لما يتألمون منه، ويشقّ عليه ما يشقُّ عليهم، من خلال هذه النبضات الإنسانية المنفتحة على الناس كلّهم، لأنّ الله تعالى أرسله رحمةً للعالمين، فهو يمثِّل الرحمة المنفتحة على الكون كلّه وعلى الإنسان كلّه، وهذا ما نستدلّ عليه من الآية التي تقول: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (الأحزاب/ 21).

لهذا، علينا أن نفهم أنّ على كلِّ قيادة، سواء كانت قيادة دينية، أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، أن تتحسَّس آلام الناس، ولا يجوز لأيّة قيادة أن تعيش لذاتها، بحيث تفكِّر في شؤونها وتعتبر الناس مجرّد مركزٍ للوصول إلى ملذّاتها وشهواتها، بل إنّ موقع القيادة يعني أن تختصر الأُمّة في موقعها، بحيث إذا فكّرت تفكّر في الأُمّة، وإذا شعرت تشعر بالأُمّة، وإذا تحركت تتحرّك من خلال الأُمّة. عندها تكون المُسلِم الذي تحدّث عنه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: «مَن أصبح لم يهتمّ بأُمور المسلمين فليس بمُسلِم».

