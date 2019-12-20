إيمانيات

قال تعالى في كتابه: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا) (آل عمران/ 103). إنّ السعي من أجل تعزيز مفهوم الوحدة في المجتمع الواحد، هو من أهمّ الفرائض والواجبات، والوحدة مطلوبة على كلّ الأصعدة والمستويات، والشريعة الإسلامية تدفع بالمسلمين لإشاعة روح الأخوّة فيما بينهم حيث يقول القرآن الكريم: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (الحجرات/ 10). وعلى هذه المفاهيم تتحقق الوحدة بين المسلمين بالاحترام والمحبّة المتبادلة. لاشكّ أنّ الاختلاف حقيقة لا يصحّ إنكارها، ولذا وضع الإسلام أصلاً في طريقة التعامل مع الاختلاف، وهو أصل الوحدة، فهي أساس ومعيار عملي للتعامل مع مواضع الاختلاف الفكرية والتطبيقية على صعيد السياسة والاقتصاد والثقافة والتربية والاجتماع وغير ذلك. إنّ من أخلاقيات الوحدة: المداراة، والمسامحة، واللاعصبية، بينما أخلاقيات الفرقة والاختلاف: الحسد، اللجاج، المشاكسة، العناد. فالأخلاق الوحدوية تحضّر الأجواء للتعايش والتآلف والتفاهم بين المسلمين، وتثير فيهم نزعة الوحدة والانبعاث نحو الاتّحاد والتعاون. وبذلك يمكن تحقيق الغاية الكبرى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) (الأنبياء/ 92). ومن مفهوم الوحدة تنبثق كلّ القيم والمبادئ، والتضامن هو مَن يعزز هذا المفهوم.. فهو مسؤولية تقع على عاتق الأفراد والجماعات كلٌّ حسب قدرته وحسب موقعه ودوره، والتخلّي عن التضامن إنّما هو تخلٍّ عن روح الإنسانية. والتضامن يعدّ من المفاهيم الإسلامية المهمّة، وتتعدّد آيات القرآن والأحاديث النبويّة التي تدعو للتضامن وتحثّ عليه، ومنها قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «مثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، وغيرها من الأحاديث الدالة على هذا الخُلُق الإسلامي الحميد؛ فالتضامن والتعاون في الإسلام هو قيمة شاملة لكلّ الجوانب الحياتية، فهو يشمل الجانب الاجتماعي والروحي والمادّي والسياسي. كتب الله تعالى للمتضامنين أجراً عظيماً، وفي الوقت نفسه فإنّ الإسلام لم يمنع الإنسان من النظر في حاجاته المادّية، ولم يصادم فطرة الإنسان، بل دعا إلى التوازن بين الحاجات المادّية لنفسه وبين المطالب الروحية التي يدعوه إليها حسّه الإيماني. ولا يوجد مجتمع متحضّر بدون وجود تعاون وتضامن بين جميع أفراده فكلّ فرد يجب أن يكون له دور فعّال في مجتمعه مهما كان بسيطاً. وقد حث الإسلام على التعاون بين الناس لأنّه أساس النجاح في كلّ الأُمور فكلّما كان الناس متعاونون كلّما كان هذا المجتمع راقياً، وتبدو أهميّة التعاون جلية في قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة/ 2).

