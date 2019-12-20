الأولى

علمت «النهار» ان لجنة الاولويات البرلمانية ستعيد النظر فيما قررته سابقا حول منح اولوية العرض على المجلس لعدد من التشريعات، وذلك نظرا لتأجيل العديد من الجلسات بسبب التأخر في اعلان التشكيل الحكومي. وكشفت مصادر برلمانية ان اللجنة ارسلت كتبا للجان البرلمانية من اجل تزويدها بالتقارير المنجزة مع ابداء وجهة نظرها بشأن الاستعجال في النظر او عدم الاستعجال. وبينت ان اللجنة ستطلب رأي الحكومة بشأن التقارير التي انجزت في فترة الصيف. وكشفت عن ان الحكومة ابلغت المجلس اهمية الاستعجال في انجاز عدة مشاريع لتعديل عدد من القوانين منها قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وقانون التوثيق، وقانون الجنسية وخاصة ما يتعلق منه بزيادة المدة المطلوبة لتجنيس زوجة الكويتي الأجنبية من 5 سنوات الى 18 سنة.

من جانب آخر بدأ عدد من النواب التصعيد ضد رئيس الحكومة على خلفية اختيارات الفريق الوزاري الجديد، فيما لوح آخرون بالتخلي عن دعم الحكومة اذا خضعت للابتزاز السياسي، ودفع فريق ثالث باتجاه ملفات اخرى لاختبار جدية الحكومة في مكافحة الفساد. وفي هذا الصدد عقد عدد من النواب اجتماعا في مكتب النائب محمد هايف من اجل الوقوف على قضايا العفو الشامل والبدون والتشكيلة الحكومية والبنية التحتية وتداعيات الامطار الأخيرة بالاضافة الى رسالة النائب رياض العدساني عن ملف مصروفات التسليح.

وقال هايف في مؤتمر صحافي: تطرقنا الى تعيين الوزيرة المثيرة للجدل وعموما بقاؤها في الحكومة لن يستغرق طويلا سواء تم استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد او لم يتم.

وزاد: هناك شبه اجماع نيابي ضد ما تحمل الوزيرة من افكار، لافتا الى اننا لن نحاسب الناس على افكارهم لكن من يتم توزيره يجب ان يكون على مستوى من الكفاءة والقدوة ولا يخالف السياسات العامة للدولة ومبادئ الشريعة، موضحا ان المجتمعين انتقدوا التشكيلة الحكومية واسلوب التوزير الهش.

وأضاف: اوصينا الخالد قبل اعلان فريقه الوزاري باختيار الكفاءات لكنه لم يفعل وبالتالي يتحمل المسؤولية عن اختيار وزراء شاذين في طرحهم وافكارهم ونحن ننتظر قراره اعفاء الوزيرة المثيرة للجدل او ليتحمل المسؤولية السياسية.

يذكر ان الاجتماع حضره النواب اسامة الشاهين وثامر السويط وعبدالله الكندري ورياض العدساني وعبدالله فهاد. واعتذر عنه 5 نواب لارتباطات مختلفة.

في المقابل قال النائب خليل ابل: ان هجوم البعض على اسيري بسبب رأي عبرت عنه قبل سنوات امر لا يثير الاستغراب، بل ما يثيره هو عجز الحكومة عن الدفاع عن اعضائها وتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم فحكومة ترتاب من الارهاب الفكري والسياسي لن تكون قادرة على حل مشاكل الدولة.

من جانبه اعتبر النائب خليل الصالح تهديد رئيس الحكومة بالاستجواب بعد ساعات من اداء القسم، ومحاكمة الوزراء والتحريض لاقالتهم بسبب آرائهم لا اعمالهم، خرق للدستور، وتوظيف سياسي فاسد لأداة الرقابة البرلمانية، مؤكدا ان رضوخ الحكومة لن ينتج الا مزيداً من الابتزاز السياسي.

من جانبها اكدت وزيرة الشؤون د. غدير اسيري امس التزامها التام بالثوابت الوطنية ببعديها المحلي والخارجي، مؤكدة عمق الروابط الاخوية مع الاشقاء الخليجيين. واضافت في بيان صحافي ان ساحة التواصل الاجتماعي انشغلت اخيرا بأنباء ومغالطات «نسبت الي على نحو يشكل اساءة بالغة لشخصي ومساسا بثوابتي ومبادئي» مشددة على التزامها الصادق بموجبات قسمها امام سمو الأمير.

وقالت انه «غني عن البيان التأكيد على عميق الروابط الأخوية مع الأشقاء في كل دول مجلس التعاون الخليجي وبما يربطها من وحدة الهدف والمصير بما لا يسمح بأي تشكيك او تأويل لمواقفي الوطنية وثوابتنا الراسخة». وأعربت اسيري عن شكرها لكل من وجه لها النصح او العتب ولكل من «انتقدني بقسوة متقبلة كل ذلك بصدر رحب باعتباري اتولى منصبا عاما».

وتعهدت بالمقابل ببذل اقصى الجهود «لأكون في مستوى الثقة الغالية التي حظيت بها بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء ومعاونة الوزراء والنواب لتحقيق تطلعات وامال الشعب الكويتي الكريم».

من جانبهم قدم النواب خالد العتيبي وثام السويط وعبدالله فهاد وعبدالوهاب البابطين ونايف المرداس رسالة الى الرئيس الغانم لاستعجال اللجنة التشريعية انجاز تقريرها عن قانون العفو الشامل خلال اسبوعين واحالته للمجلس للتصويت عليه.