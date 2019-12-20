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أغلقت البلدية اكثر من 500 محل مخالف في جليب الشيوخ كما اغلقت 1000 محل آخر إغلاقا جزئيا بـ«ملصق» تمهيدا لاغلاقها بشكل كامل. وقال المدير العام للبلدية احمد المنفوحي في تصريح للصحافيين عقب جولة قام بها الفريق الحكومي المكلف حل مشكلة الجليب بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم ان الفرق واضح بعد مرور شهر فقط من انطلاق حملة التطهير. واضاف ان البلدية تدرس بدائل الجليب تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء، موضحا ان هناك ثلاث مناطق سيتم تسليمها الى الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مؤقتة لحين انشاء «مدن العزاب» التي تحتاج الى وقت. واشاد بالجهود التي تقوم به «القوى العاملة» لرصد المخالفين من العمالة الهامشية تمهيدا لترحيلهم إلى خارج البلاد، معربا عن شكره للمواطنين المتعاونين مع الفريق من خلال مبادرتهم بازالة المخالفات. وقال إن يد العون ممتدة اليهم وسيتم اعطاؤهم مهلة لتصحيح اوضاعهم.