الأولى

تولى الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون أمس سلطاته بعد أداء القسم الدستوري وتنصيبه رسميا وحدد تبون في خطابه الرئاسي الأول اولويات الدولة الجزائرية خارجيا كما جدد تعهداته الداخلية بتعديل الدستور واجراء اصلاحات سياسية واقتصادية.

وبعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عبر فيها سموه عن خالص تهانية بمناسبة أداء الرئيس تبون اليمين الدستورية وتنصيبه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية راجيا سموه له كل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والنماء للجزائر.

وفور إعلان فوزه مدّ تبون يده للحراك الشعبي من أجل «حوار جاد لبناء جزائر جديدة» من خلال «تعديل عميق للدستور» تكون غايته ولادة «جمهورية جديدة». واكد الرئيس الجزائري الجديد امس ان السياسة الخارجية للبلاد ستكون ضمن أولوياته من أجل إعادة هيبة الدولة الجزائرية في الخارج وفك العزلة التي تعاني منها منذ فترة. وقال تبون في اول خطاب له امس عقب تنصيبه الرسمي ان «الجزائر ستعمل على بناء علاقات أخوة ومودة مع دول الجوار والأشقاء العرب بعيدا عن أي توترات لكنها ترفض أن يتم إبعادها عن اي ملف لاسيما عندما يتعلق بدول الجوار مثل الملف الليبي».

ولفت الى ان «بناء صرح المغرب العربي يعتبر ضمن أهم اهتمامات الدولة الجزائرية» مؤكدا انه سيسعى للحفاظ على حسن الجوار وتحسين العلاقات الأخوية والتعاون.

كما اكد ان الجزائر تعد «اول واكبر المعنيين باستقرار ليبيا ووحدة شعبها وترابها» داعيا الليبيين في هذا المجال الى «لمّ شملهم وصفوفهم وتجاوز الخلافات وابعاد التدخل الخارجي عن بلدهم». واوضح الرئيس الجزائري الجديد انه حريص كثيرا على تعزيز العلاقات مع الإخوة والأشقاء العرب من أجل تجاوز المحن مشيرا الى ان بلاده تتطلع إلى رؤية الأشقاء في سورية واليمن والعراق يتجاوزون محنتهم.

من جهة اخرى ابدى تبون رغبته المساهمة من اجل «اصلاح الجامعة العربية التي تعبر عن وحدة العرب وتعالج اهتماماتهم ومشاكلهم وبالتالي يتعين العمل من اجل اصلاحها حفاظا على وحدة الأشقاء وحماية لمصيرنا المشترك». وكان للقضية الفلسطينية حيز من التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية للرئيس الجديد حيث ذكر انها «تمثل احد ثوابت الدولة».

وفي الشأن الداخلي جدد تبون عزمه تعديل الدستور الذي سيتضمن «تحديد العهدات الرئاسية ومعاقبة المتورطين في الفساد وتجريم العبث بالمال العام وإعطاء صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء» وكان تبون أعلن سحب لقب «فخامة» من وصف الرئيس الجديد والاكتفاء بلقب «السيد».