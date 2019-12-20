الأولى

اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي المضف نتائج قبول الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة لخطة الشواغر للعام الدراسي 2019-2020 البالغ عددهم 2321 طالبا وطالبة.

وقال عميد القبول والتسجيل د. مشعل المنصوري في تصريح صحافي امس انه تم قبول جميع الكويتيين وأبناء الكويتيات والمعاملين معاملة الكويتي وأبناء الشهداء والدبلوماسيين ممن تنطبق عليهم شروط القبول. وأوضح ان الطلبة المقبولين وزعوا حسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية، لافتا الى انه سيتم استكمال اجراءات قبول طلبة المنح في وقت لاحق. وذكر ان اجتياز المقابلة الشخصية شرط أساسي من شروط القبول للمقبولين في كل من كلية التربية الأساسية (العارضية) وكلية العلوم الصحية وكلية التمريض (الشويخ) مضيفا ان المقابلات ستكون يومي الاحد والاثنين 12 و13 يناير المقبل. وقال انه سيتم عقد اختبار مستوى للغة الانكليزية للمقبولين في جميع الكليات كل في مقر الكلية التي قبل فيها في 13 و14 يناير المقبل.