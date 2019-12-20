الأولى

كشفت بيانات حكومية رسمية أن إجمالي الايرادات الضريبية التي تم تحصيلها في الكويت خلال 8 سنوات بلغت 2.9 مليار دينار موزعة على: الضرائب على صافي الدخل والأرباح، والضرائب والرسوم على الممتلكات، ورسوم القيد والتسجيل والتجارة والمعاملات الدولية.

ووفق البيانات الواردة في الإحصائية الفصلية للبنك المركزي، فقد كان عام 2015/2016 هو الأعلى من، حيث تحصيل الضرائب إذ بلغت قيمة ما تم تحصيله 486 مليوناً مقابل 349 مليوناً في العام المالي 2008/2009. وأوضحت البيانات أن إجمالي ايرادات مشروعات الإدارات الحكومية خلال الفترة ذاتها قد بلغ 5.2 مليارات دينار خلال تلك الفترة ليتجاوز إجمالي الإيرادات الضريبية والمشروعات الحكومية 8 مليارات دينار. وفي سياق متصل، أوضح تقرير الفريق الاقتصادي لوزير المالية عن شهر نوفمبر الماضي أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الكويت بلغت 4.4 مليارات دينار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مرتفعة عن مستواها في الربع الثاني من العام المالي الماضي 2018 والتي بلغت فيه 4.3 مليارات دينار.