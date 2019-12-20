الأولى

أكد وزير الإعلام محمد الجبري أنه تم ايقاف لجنتي النصوص والمشاهدة عن العمل لحين انتهاء لجنة التحقيق من المهام الموكلة إليها. وشدد على اهتمامه ومتابعته ما اثير في احدى المسرحيات التي عرضت في مهرجان الكويت المسرحي العشرين ضمن انشطة المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.

وقال في بيان صادر من وزارة الاعلام امس انه يولي هذا الموضوع اهتماما بالغا مؤكدا رفضه التام اي تجاوز لثوابت وقيم المجتمع.

وأكد حرصه على التثبت مما نسبته بعض وسائل التواصل وبعض الصحف للاخ الفاضل بدر الرفاعي بخصوص عرض مسرحي تحت عنوان «هاديس» وما يحمله من مضامين ومشاهد منافية لانظمة العمل الادبي والثقافي في الكويت. واوضح أنه تم تشكيل لجنة تحقيق محايدة لبحث هذا الموضوع برئاسة وكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي التي ستقوم ببحث جميع جوانب الموضوع وتطبيق العقوبات اللازمة في حال ثبوت تهمة التجاوز او الاخلال او التقصير بالسماح للعرض المسرحي.