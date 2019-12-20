الأولى

أعلن النائب عبدالله الكندري عن تقدمه مع د. بدر الملا بطلب لتكليف ديوان المحاسبة إعداد تقريرمفصل بشأن الأوجه التي يستثمر فيها احتياطي الأجيال القادمة من النفط.

وقال إنه أثيرت عدة تساؤلات حول ذلك الاحتياطي، مشيرا الى ان الأموال العامة تتمتع بالحرمة والحماية الدستورية لذا يرجى تكليف ديوان المحاسبة إعداد التقرير بشأنها خلال ثلاثة أشهر. وأشار إلى أن ديوان المحاسبة وفق قانون إنشائه يهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة، ويتولى مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها والاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصونها ومنع العبث بها وأن رقابة الديوان مسبقة ولاحقة ، حيث يقوم بكشف الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية ويبحث بواعثها ويقف على الثغرات التي كانت سبباً في وقوعها أو أعانت على ارتكابها أو سهلت حدوثها ثم يقترح وسائل علاجها. وقال إن للديوان فحص الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة، ومراجعة حسابات هذه الاستثمارات ، وإبداء ما يعن له من ملاحظات في هذا الشأن. وزاد : أن تتبع أموال احتياطي الأجيال القادمة من النفط وفحص الأوجه التي تستثمر فيها ومراجعة حسابات الاستثمارات والكشف عما قد يكون نالها من اختلاس ومخالفات مالية يقتضي تكليف ديوان المحاسبة بفحص وجرد هذه الأموال وتتبعها وتطورها ومراجعة جميع حساباتها والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها وتقديم تقرير مفصل مؤيد بالمستندات ليعرض على مجلس الأمة.