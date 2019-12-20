الأولى

واشنطن- الوكالات: أحال مجلس النواب الأميركي دونالد ترامب الى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اجراءً رسميا لعزله. فيما سارع ترامب (73 عاما) الى اتهام خصومه الديموقراطيين الذين يسيطرون على المجلس بأنهم ينتحون سياسيا مدفوعين بـ«الحسد والحقد والغضب» و«يحاولون ابطال تصويت عشرات ملايين الأميركيين» الذين انتخبوه رئيساً في 2016.....(طالع ص 14).

وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون على توجيه تهمة استغلال السلطة الى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة. وبعدها بدقائق وجه المجلس الى ترامب تهمة ثانية هي عرقلة عمل الكونغرس والتي أقرت بأغلبية 229 صوتاً مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت. وبموافقة مجلس النواب على هذا القرار الاتهامي انتقلت القضية الى مجلس الشيوخ الذي سيباشر محاكمة ترامب في يناير على الأرجح ويهيمن الجمهوريون في مجلس الشيوخ بأغلبية 53 سناتوراً مقابل 47 وقد سبق لهؤلاء أن أكدوا أنهم يعتزمون تبرئة ترامب من هاتين التهمتين. وفي الوقت الذي كان مجلس النواب يصوت فيه على اتهام ترامب كان الملياردير الجمهوري يلقي على بعد ألف كيلومتر من واشنطن خطاباً أمام حشد من أنصاره في تجمع انتخابي في مدينة باتل كريك بولاية ميشيغان وقال ترامب «اليسار الراديكالي في الكونغرس ينهشه الحسد والحقد والغضب» وأضاف أن «الديموقراطيين يحاولون ابطال تصويت عشرات ملايين الأميركيين» متهماً خصومه بأنهم أقدموا لتوهم على عملية «انتحار سياسي». ونددت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام بتصويت مجلس النواب واعتبرته «أحد أكثر الفصول السياسية المخجلة في تاريخ أمتنا» وقالت ان ترامب «جاهز للخطوات التالية وواثق من تبرئته تماما».