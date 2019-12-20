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بيروت - الوكالات: بات في حكم المؤكد ان يتم تكليف وزير التعليم السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة حسبما قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى مطلعة على فحوى الاستشارات النيابية الملزمة التي بدأها رئيس الجمهورية ميشال عون أمس بعيد ساعات من اعلان رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري انه لم يعد مرشحا للمنصب.

وفي خطوة من شأنها ان تدفع بمهندس مغمور الى صدارة الجهود الرامية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان آلت معظم الاستشارات النيابية التي اجراها عون امس ويفترض دستوريا ان تشمل 128 نائبا هم اعضاء البرلمان الى نيل حسان دياب غالبية الاصوات. وبانتهاء الجلسة الصباحية نال السفير نواف سلام 12 صوتا، بينما حصل الوزير السابق حسان دياب على 21 صوتا، ولم يسم 23 صوتا اي احد. لكن الصورة باتت اكثر وضوحا في جلسات المساء مع نيل دياب دعم كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، و«التيار الوطني الحر» وتكتله النيابي برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل. واستهل الرئيس استشاراته بلقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بعد تأجيل لأسبوعين متتاليين، نتيجة تعثّر القوى السياسية في التوافق على مرشح لتشكيل حكومة أمامها مسؤوليات كبرى في ظل انهيار مالي واقتصادي متسارع. وأبلغت كتلة المستقبل اللبنانية المحسوبة على الحريري رئيس الجمهورية قرارها عدم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، في حين اعلنت كتلة «الوفاء للمقاومة» التابعة لحزب الله ترشيح حسان دياب. ومن المتوقع ان ينال دياب ما بين 65 الى 70 صوتا في الاستشارات وبذلك سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.