مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية رسمية أن اجمالي الايرادات الضريبية التي تم تحصيلها في الكويت خلال 8 سنوات بلغت 2.9 مليار دينار موزعة على: الضرائب على صافي الدخل والأرباح، والضرائب والرسوم على الممتلكات، ورسوم القيد والتسجيل والتجارة والمعاملات الدولية.

ووفق البيانات الواردة فقد كان عام 2015/2016 هو الأعلى من حيث تحصيل الضرائب حيث بلغت قيمة ما تم تحصيله 486 مليوناً مقابل 349 مليوناً في العام المالي 2008/2009.

وأوضحت البيانات أن اجمالي ايرادات مشروعات الادارات الحكومية خلال الفترة ذاتها قد بلغ 5.2 مليارات دينار خلال تلك الفترة ليتجاوز اجمالي الايرادات الضريبية والمشروعات الحكومية 8 مليارات دينار.

وفي السياق ذاته، بلغ اجمالي الايرادات النفطية لدولة الكويت خلال الفترة الممتدة من 2008/2009 الى 2015/2016 ما قيمته 178.3 مليار دينار، لافتة أن القيمة الأعلى لتلك الايرادات كانت في 2013/2014 بقيمة تقترب من 30 ملياراً، فيما بلغت أدنى مستوياتها في 2015/2016 عند مستوى 12 مليار دينار.

وتستهدف الكويت عبر تنفيذ أجندتها الاصلاحية الى رفع الايرادات غير النفطية والعمل على كبح جماح النفقات الجارية ووقف الهدر فيها من خلال اتباع معايير أكثر شفافية خلال المرحلة التي شهدت عجوزات مالية في ميزانية الدولة.

وفي سياق متصل، أوضح التقريرأن الساتثمارات الاجنبية المباشرة في الكويت بلغت 4.4 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي ، مرتفعة عن مستواها في الربع الثاني من العام المالي الماضي 2018 والتي بلغت فيه 4.3 مليار دينار.

ووفق التقرير، فقد ارتفع الاستثمار الدولي للكويت بواقع 900 مليون دينار في 5 سنوات بالغاً 34.5 مليار دينار بنهاية 2018، مقابل 33.6 ملياراً في 2014.

وعلى مستوى التطورات النفطية، أوضح التقرير أن الكويت قامت برفع انتاجها النفطي بواقع 58 ألف برميل يومياً ما يعادل 1.7 مليون برميل خلال نوفمبر ليصل مستوى الانتاج الى 2.7 مليون برميل يومياً مقابل 2.8 مليوناً بنهاية ديسمبر 2018.

وبين التقرير أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بواقع 980 ألف برميل يومياً حسب تقديرات شهر نوفمبر 2019، مبيناً أن اجمالي الاستهلاك النفطي العالمي سيصل الى 99.8 مليون برميل يومياً.

