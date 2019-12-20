مال وأعمال

أغلقت وزارة التجارة والصناعة مقري شركتي وساطة تأمين في جمعيتين تعاونيتين، تعملان دون ترخيص مزاولة النشاط.

وقالت «التجارة»، ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أغلق الشركتين اداريا وفق المادة 26 لقانون تنظيم التأمين رقم 125 لسنة 2019.

وأضافت أن الشركتين زاولتا العمل كوساطة لأعمال التأمين دون وجود ترخيص مما استوجب تطبيق القانون في الاغلاق الاداري.

وأكدت «التجارة» أن حملات التفتيش مستمرة على الشركات والأسواق والمحلات للتأكد من التزام الجميع بتطبيق القانون وعدم مخالفة الأنظمة واللوائح.

وأشارت الى أنها أغلقت مطلع الأسبوع ثلاث شركات وساطة تأمين في اطار تطبيق القانون ومتابعة التأكد من التزام الشركات بالأنظمة واللوائح.

