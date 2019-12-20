مال وأعمال

أعلنت بورصة الكويت أنه سيتم ايقاف التداول على 10 أسهم اعتبارا 5 يناير المقبل عدم سداد رسوم الاشتراك السنوي في البوصة عن 2019. وفي بيان منفصل، أوضحت البورصة، أنه تم ايقاف التداول على شركة ريم العقارية لعدم تقديم البيانات المالية المنتهية في 30 سبتمبر السابق، الى جانب ايقاف التداول على تمكين لعدم تقديم البيانات المالية المنتهية في 30 يونيو، و30 سبتمبر 2019. وتابعت، أنه تم ايقاف التداول على كل من الاثمار القابضة، وباكو الطبية، لتجاوز خسائرها 75 بالمئة، فيما تم ايقاف التداول على شركة ايفكت بسبب التصفية.