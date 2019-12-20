مال وأعمال

قرر مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته الـ23 التي اختتمت اختيار مدينة الرياض لتكون أول عاصمة عربية رقمية للعام 2020. جاء ذلك في حفل اقيم على هامش اجتماع المجلس في الرياض الذي يعد احدى الفعاليات المعتمدة على هامش قمة مجموعة الـ20 المقرر ان تستضيفها المملكة في عام 2020. وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) ان ذلك يأتي نظير الجهود المبذولة من قبل المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتقدم الذي يشهده القطاع بها الذي أدى الى ارساء بنية رقمية ممكنة وداعمة الأمر الذي أسهم في ارتفاع اسهام القطاع في الناتج المحلي الى ما نسبته 4 بالمئة.