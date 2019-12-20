مال وأعمال

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ابارك لوالدي صاحب السمو امير البلاد ولولي العهد ولسمو رئيس مجلس الوزراء ومبارك للكويت ترقيتها لتكون ضمن قائمة الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI» الأشهر عالمياً لرؤوس الأموال العالمية بجهود كبيرة من هيئة اسواق المال وكل الجهات المشاركة».

واضاف الروضان اننا قطعنا لسموكم عهداً في ديسمبر 2018.. ها نحن نوفي بوعدنا لسموكم في تحقيق رؤيتكم بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عبر ترقية الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة على مؤشرات الأسهم في «MSCI» ابناءك اليوم في هيئة اسواق المال والجهات المعنية مثلوا تحدياً كبيراً على الرغم من قصر الفترة الزمنية الوجيزة الممنوحة لتطبيق المعايير بتجاوزها باقتدار، وباذن الله ثم بتوجيهاتكم السامية سنحقق المزيد وسنبني على الانجاز انجازاً ونحقق وراء الحلم احلاماً.

وزاد الروضان ان السقف لا يزال مرتفعاً للطموحات وأن العمل لا يزال مستمراً لمزيد من التطورات، وأننا ما زلنا نسير بخطى ثابتة على الطريق الذي رسمة لنا سيدي صاحب السمو لتحقيق رغبته بتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي.

مليار دينار

وقال الروضان في مؤتمر صحافي بمناسبة ترقية الكويت الى مرتبة «الأسواق الناشئة» ان ترقية بورصة الكويت في مؤشر ام. اس. سي. آي قد يترتب عليه تدفق مليار دينار الى البورصة، مهنئا القيادة السياسية بترقية الكويت الى مرتبة «الأسواق الناشئة».

وأكد ان «الجدية الكبيرة التي توليها الجهات كافة في ترقية الكويت على المؤشرات العالمية وتحسين بيئة الأعمال بالكويت لجذب الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها عن ترقية الكويت في اكبر 3 مؤشرات عالمية وهي «S&p dow jones» «FTS Russell» «Msci».

وتابع: «الشكر الكثير والكبير لكل الجنود المجهولين الذين بذلوا في هذا العمل جهدا استثنائيا، نحن فخورين بكم بقدر فخرنا بهذا الانجاز الكبير»

وأكد الروضان ان السقف لا يزال مرتفعا للطموحات وأن العمل لا يزال مستمرا لمزيد من التطويرات، مضيفا «ما زلنا نسير بخطى ثابتة على الطريق الذي رسمه لنا سيدي صاحب السمو لتحقيق رغبته بتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي».

صناعة الأمل

وأطلق الروضان اسم صناعة الأمل على هذا الانجاز، مشيرا الى انه رغم كل التحديات والمعوقات استطاع الأخوان في هيئة اسواق المال صناعة الأمل بالعمل.

وتابع على الرغم من حداثة الهيئة الا انها استطاعت تحويل الكويت الى مركز مالي وتم وضع السوق الكويتي على خارطة الاستثمار العالمية والاقليمية، مشيرا الى انها الاحدث بالمنطقة استطاعت بأقصر مدة بالمنطقة تحقيق هذا الانجاز الذي تم تحقيقه بأيد كويتية شابة نفخر بها.

وأكد ان هذا الانجاز اتى نتيجة عمل الهيئة مع الهيئات الحكومية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وشركات خاصة مثل شركة المقاصة وشركة سوق الكويت للأوراق المالية. مبينا ان هذا العمل الجماعي يمثل نموذجا للعمل المشترك الناجح القائم على العمل المؤسسي والمهني الذي نفخر فيه في الكويت.

وأشار الروضان الى ان هذه الترقيات الصادرة من قبل اهم وكالات التصنيف العالمية ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم افضل الخدمات واتاحة الفرصة للشركات الكويتية المدرجة لكي تبرز امام الجهات الاستثمارية العالمية.

رؤية متكاملة

وأضاف هذا الانجاز يأتي ضمن رؤية متكاملة للحكومة للارتقاء ببيئة الاعمال وتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي، وبعد تصنيف الكويت ضمن افضل 20 دولة بالاصلاحات ذات العلاقة ببيئة الاعمال.

وأشار الى برنامج الاصلاح التشريعي الذي نتج عنه بالتعاون مع البرلمان اصدار قوانين تسهم بالارتقاء وتحسين بيئة الاعمال مثل قانون التأمين والسجل التجاري ومراقبي الحسابات وتعديلات قانون الشركات وقانون تبادل المعلومات الائتمانية، معربا عن امله بالانتهاء من قانون الافلاس وقانون حماية المنافسة، قريبا.

من المهم جدا ان تكون لدينا خطط استراتيجية ومشاريع ريادية ولكن الأهم ان يكون لدينا الطموح والحماس والقدرة على تحويل هذه الأفكار الى واقع ملموس.

الترقية الثالثة

ومن جانبه قال د. احمد الملحم رئيسا لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال المدير التنفيذي ان الهيئة عملت على تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية وفقا لأفضل الممارسات العالمية وهو الأمر الذي نتج عنه استيفاء الشرطين بشكل سريع وحيوي ان هذه الترقية تعد الثالثة التي تنالها البورصة وهي ليست ترقية للبروصة فقط ولكنها ترقية للكويت واقتصادها، لاسيما مع التأثير الاقتصادي الكبير لها في قطاعات مختلفة، لافتاً الى ان الأموال المقدر دخولها الى السوق ستكون كبيرة مقارنة مع الترقيات الأخرى، حيث تبلغ الأموال المخصصة للاسواق الناشئة نحو 500 مليار دولار، ما يصب في خانة استفادة السوق المتأهب لتلقي الأموال حيث سيكون نصيب السوق الكويتي منها 0.69% اي نحو 3.5 مليارات دولار.

وأشار الملحم الى انه بعد هذه الترقية، اصبحت الكويت اقرب للترقية لسوق ناشئة متطورة على مؤشر فوتسي راسل، موضحاً ان المعايير التي خضعت لها بورصة الكويت كانت اشد من المعايير التي خضعت لها الدول المجاورة، حيث نجحنا في تحقيق الشروط الاستثنائية التي تم وضعها للترقية في وقت قصير بسواعد وعقليات كويتية ووطنية خالصة من دون اي من المستشارين الأجانب.

تخصيص البورصة

وتطرق الملحم الى النجاح الذي حققته هيئة اسواق المال في تخصيص اول مرفق عام بالكويت وهو (شركة بورصة الكويت)، مستعرضاً بعض الأرقام الخاصة باكتتاب شركة البورصة ومنها: بلغ اجمالي عدد المكتتبين في شركة البورصة 82.777 الف مكتتب، وبلغ معدل العائد في كل طلب شخصين لكل طلب، وتم تقديم 238 طلب اكتتاب بالحد الأقصى، وبلغ عدد طلبات الاكتتاب لـ70 سهما نحو 6434 طلبا، كما بلغ عدد الطلبات التي اقل من 70 سهما نحو 416 طلبا، مشيراً الى انه من الأمور التي لوحظت، وجود العديد من طلبات الاكتتاب في سهم واحد، حيث بلغت نحو 65 طلبا، وبلغت عدد الطلبات لسهمين، نحو 28 طلبا.

وكشف الملحم عن تدشين مجلة هيئة اسواق المال الالكترونية والتي سيتم اصدارها بشكل فصلي ربع سنوي، وستهتم بالأخبار الاقتصادية وستعنى بنشاط الأوراق المالية وستكون بها دراسات اقتصادية وافية، كما ستتناول القرارات والتعميمات الجديدة للهيئة والتطورات الاقتصادية بشكل عام.

