مال وأعمال

أكد رئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت، م. بدر ناصر الخرافي، ان التطورات التي تشهدها بورصة الكويت جعلتها هدفاً استثمارياً للمؤسسات المالية العالمية، لافتاً الى ان ادراج حزمة من الشركات التشغيلية ضمن مكونات المؤشر يؤكد تحسن بيئة الأعمال ومتانة الخطط التطويرية التي تخضع للتنفيذ على ارض الواقع. واعرب الخرافي في تصريح صحافي عقب اعلان «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال» عن ترقية السوق الكويتي الى مرتبة الأسواق الناشئة بوزن 0.69 في المئة عن سعادته وفخره بترقية الكويت وانضمامها لمؤشر «MSCI». لافتا الى ان الترقية تمثل بلا شك ثمرة جهود مكثفة بُذلت على مدار الفترة الماضية بقيادة «الهيئة» وبالتعاون مع «بورصة الكويت» والشركة الكويتية للمقاصة. وتابع الخرافي ان ما يتحقق من نجاحات بمنظومة السوق يمثل ترجمة لتوجيهات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ورؤيته السامية في شأن تحويل الكويت لمركز مالي. وتمنى الخرافي النجاح للحكومة الجديدة في اشارة الى ان البيئة الاستثمارية بالكويت تشهد انفتاحاً في ظل القيادة السامية ما يجعل (الحكومة) مطالبة ببذل جهود مكثفة لاضفاء المرونة المطلوبة وفتح آفاق داعمة لدور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

