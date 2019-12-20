مال وأعمال

قال حمد الحميضي، رئيس مجلس ادارة شركة بورصة الكويت: «أتقدم بالتهنئة لصاحب السمو امير البلاد وولي عهده الأمين على هذا الانجاز الكبير. ومما لا شك فيه ان انضمام الكويت الى فئة الأسواق الناشئة ضمن مؤشر ام اس سي آي (MSCI) سيعزز من مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمي، وسيسهم في اعلاء سمعة الكويت والمحافظة على مكانتها الاقتصادية على الصعيد الدولي. نسعى الى تقديم سوق مالي جاذب للاستثمارات والصناديق العالمية، مستندين الى مقومات النجاح التي نمتلكها من مؤسسات وشركات وكوادر وطنية استطاعت ان تثبت تفوقها على جميع الأصعدة».

