مال وأعمال

أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة خلدون الطبطبائي عن سعادته ازاء ترقية بورصة الكويت وانضمامها رسمياً الى مؤشر مورجان ستانلي (MSCI) للأسواق الناشئة، مؤكداً ان هذا الانجاز اتى تتويجاً للجهود التي بذلتها فرق العمل في هيئة اسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لتحقيق الأهداف الرامية للارتقاء بسوق المال الكويتي عالميا خلال السنوات السابقة. وبهذه المناسبة تقدم الطبطبائي بالتهنئة والشكر لكل العاملين في الهيئة والبورصة والمقاصة على هذا الانجاز التاريخي والذي يكفينا فخراً انه تم تحقيقه بجهود كوكبة من الكفاءات الوطنية التي تسعى دوماً لتحقيق ما يخدم الكويت ويرفع من شأنها في المحافل الدولية. وأضاف بأن ترقية بورصة الكويت الى سوق ناشئ ضمن مؤشرات MSCI ستضع الكويت على خارطة الاستثمار العالمي وتساعد على تدفق المزيد من الاستثمارات الاجنبية للسوق الأمر الذي سوف ينعكس ايجاباً على قيم وأحجام التداول. وزاد انه بجهود القائمين على هذا المشروع تم انجاز جميع متطلبات الترقية وفي وقت قياسي». ويذكر بأن الشروط التي تم وضعها لترقية الكويت على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة هي توفير هياكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد والتي تطلبت من المقاصة تطوير انظمتها الآلية وقواعد عملها في وقت قصير لاستيفاء هذه الشروط.

