مال وأعمال

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أكدت كل من هيئة اسواق المال وشركة بورصة الكويت وشركة الكويتية المقاصة ان الترقية نتيجة عمل فريق ثلاثي من خلال تنفيذ البنية التحتية المتكاملة وتحقيق الشفافية على اعلى مستوي وتعزيز الثقة في البورصة. وقالوا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للاعلان عن ترقية الكويت الى مرتبة «الأسواق الناشئة» ان بورصة الكويت الان في مصاف البورصات العالمية وتحاكي الاسواق المجاورة. في البداية قال مثني الصالح رئيس قطاع الاسواق بهيئة اسواق المال ان الهيئة اصدرت القرارين 151 و152 الخاصين استيفاء هيئة اسواق المال الكويتية شرطين لـ(مورغان ستانلي) للترقية وهما تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقه ليشمل المستثمرين الاجانب اما المعيار الثاني فيتعلق بالسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الاجانب وتوفيرهما قبل 30 نوفمبر الماضي.

واشار المثني الى ان الهيئة عملت بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وكل شركائها في منظومة اسواق المال على اتخاذ خطوات مهمة لتوفير هاتين الآليتين للمستثمرين الاجانب وقطعت اشواطا مهمة في هذا الاطار لاستكمالها وتطبيقهما قبل الموعد المحدد.

وزاد انه تم استطلاع اراء ما يقارب من 150 جهة وتم تحليل جميع الردود وكانت ايجابية وتم تعديل بعض النصوص وفق لهذه الآراء كما تم مراجعة عدد من الوسطاء العالمين و7 من وسطاء الحفظ العالمين وتم عقد 45 اجتماعا محليا وعالميا ومراسلة العديد من الجهات الدولية في هذا الشأن بالاضافة الى تنظيم جولة تعريفية في الولايات المتحدة وتم خلالها الالتقاء بـ 10 من كبار مديري الاستثمار الدوليين، كما تم عقد مناقشة لاهم التطورات من قبل مؤشر ام. اس. سي. آي.

ومن جانبه قال محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت: «أود ان اشكر مجلس الادارة والجهاز التنفيذي لشركة بورصة الكويت ومجلس المفوضين وجميع العاملين في هيئة اسواق المال الذين قاموا بدورٌ فعال، وذلك بالتعاون والدعم غير المحدود من الشركة الكويتية للمقاصة والعاملين بها، لتطوير السوق بما يتماشى مع معايير وأسس التشغيل العالمية وما هو ملائم للسوق الكويتي. لن يقتصر اثر هذه الترقية على دفع عجلة الاقتصاد الكويتي فقط، وانما سيسهم ايضاً في تعزيز مكانتها وتحولها الى مركز اقليمي وعالمي للتجارة بما يتوافق مع رؤية كويت جديدة «2035»، حيث انه من المتوقع ان تساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع اجمالي قيمة الصفقات المتداولة، ما ينتج عنه تحسين السيولة وبيئة الاستثمار في البلاد».

وكانت بورصة الكويت قد حققت العديد من الانجازات التي جعلتها تحتل مكانة مرموقة على خارطة البورصات العالمية الجاذبة للاستثمارات، من اهمها خصخصة بورصة الكويت بالكامل لتكون اول بورصة يمتلكها القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، وطرح 50% من اسهم الشركة للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين، وتعزيز الوعي حول اهمية علاقات المستثمرين، وتنظيم جولات ترويجية شملت كل من نيويورك وبوسطن ولندن ودبي بهدف تعزيز فرص الترقية وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية في الكويت لكبرى شركات ادارة الأصول عالمياً، وطرح منتجات وخدمات جديدة، وتطوير العديد من القواعد واللوائح خلال السنوات القليلة الماضية بما يواكب التغيرات والاحتياجات التي طرأت على السوق.

